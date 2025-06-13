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الأردن يدين عدوان الاحتلال الاسرائيلي على إيران

الأردن يدين عدوان الاحتلال الاسرائيلي على إيران

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 6 (كونا) -- دان الأردن بأشد العبارات اليوم الجمعة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على ايران باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتفاقم من حدة التوتر.
وجدد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعلى مسؤولية المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم تعرض العاصمة طهران لهجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت ايران مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ومجموعة من قادة الحرس والعلماء النوويين والمدنيين إضافة إلى استهداف منشآت نووية حيوية ومناطق سكنية في البلاد.(النهاية)

ع م ن / ف ل ا


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