الأردن يدين عدوان الاحتلال الاسرائيلي على إيران

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الأردن يدين عدوان الاحتلال الاسرائيلي على إيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 6 (كونا) -- دان الأردن بأشد العبارات اليوم الجمعة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على ايران باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتفاقم من حدة التوتر.
وجدد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعلى مسؤولية المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم تعرض العاصمة طهران لهجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت ايران مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ومجموعة من قادة الحرس والعلماء النوويين والمدنيين إضافة إلى استهداف منشآت نووية حيوية ومناطق سكنية في البلاد.(النهاية)
ع م ن / ف ل ا
وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتفاقم من حدة التوتر.
وجدد القضاة التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعلى مسؤولية المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم تعرض العاصمة طهران لهجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت ايران مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ومجموعة من قادة الحرس والعلماء النوويين والمدنيين إضافة إلى استهداف منشآت نووية حيوية ومناطق سكنية في البلاد.(النهاية)
ع م ن / ف ل ا
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