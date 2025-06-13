وزارة الطيران المصرية: المجال الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي

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وزارة الطيران المصرية: المجال الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الجمعة أن مجالها الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي كما يشهد انتظاما في حركة التشغيل وفقا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تم إلغاء ثلاث رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد وعمان وبيروت لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.
وأضافت انها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للاوضاع الراهنة في المنطقة.
وفي هذا السياق تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية تحسبا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.
وأوضحت الوزارة أن مطار القاهرة الدولي استقبل تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم أنه أطلق ضد إيران عملية سماها "الأسد الصاعد" بدأها ب 5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران فيما قالت إيران إنه يجري وضع خطة لـ"الرد الحاسم" على تلك الهجمات. (النهاية)
ع ف ف / م ع ح ع
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تم إلغاء ثلاث رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد وعمان وبيروت لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.
وأضافت انها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للاوضاع الراهنة في المنطقة.
وفي هذا السياق تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية تحسبا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.
وأوضحت الوزارة أن مطار القاهرة الدولي استقبل تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم أنه أطلق ضد إيران عملية سماها "الأسد الصاعد" بدأها ب 5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران فيما قالت إيران إنه يجري وضع خطة لـ"الرد الحاسم" على تلك الهجمات. (النهاية)
ع ف ف / م ع ح ع
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