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وزارة الطيران المصرية: المجال الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي

وزارة الطيران المصرية: المجال الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 6 (كونا) -- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الجمعة أن مجالها الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي كما يشهد انتظاما في حركة التشغيل وفقا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تم إلغاء ثلاث رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد وعمان وبيروت لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.
وأضافت انها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للاوضاع الراهنة في المنطقة.
وفي هذا السياق تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية تحسبا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.
وأوضحت الوزارة أن مطار القاهرة الدولي استقبل تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم أنه أطلق ضد إيران عملية سماها "الأسد الصاعد" بدأها ب 5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران فيما قالت إيران إنه يجري وضع خطة لـ"الرد الحاسم" على تلك الهجمات. (النهاية)

ع ف ف / م ع ح ع


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