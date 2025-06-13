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(الخطوط الكويتية) تؤكد سير حركة رحلاتها بصورة طبيعية وفق المواعيد المحددة

(الخطوط الكويتية) تؤكد سير حركة رحلاتها بصورة طبيعية وفق المواعيد المحددة

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 6 (كونا) -- أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن حركة رحلاتها تسير بصورة طبيعية وفق المواعيد المحددة حيث تعمل الإدارات التشغيلية بكامل طاقتها وعلى استعداد لأي ظرف يتطلب تطبيق الخطط البديلة الموضوع لمثل هذه الظروف وفق معايير السلامة.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها تتابع بشكل مستمر الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة حيث يتم التنسيق بشكل مباشر مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المعنية حول أي مستجدات.
وأضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تغيرات تطرأ على الرحلات عبر القنوات الرسمية للخطوط الجوية الكويتية ومن خلال التواصل مع المسافرين الكرام عبر بيانات الاتصالات المسجلة في حجوزات السفر. (النهاية)

س م ر / ن و ف


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