(الخطوط الكويتية) تؤكد سير حركة رحلاتها بصورة طبيعية وفق المواعيد المحددة

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(الخطوط الكويتية) تؤكد سير حركة رحلاتها بصورة طبيعية وفق المواعيد المحددة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 6 (كونا) -- أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن حركة رحلاتها تسير بصورة طبيعية وفق المواعيد المحددة حيث تعمل الإدارات التشغيلية بكامل طاقتها وعلى استعداد لأي ظرف يتطلب تطبيق الخطط البديلة الموضوع لمثل هذه الظروف وفق معايير السلامة.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها تتابع بشكل مستمر الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة حيث يتم التنسيق بشكل مباشر مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المعنية حول أي مستجدات.
وأضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تغيرات تطرأ على الرحلات عبر القنوات الرسمية للخطوط الجوية الكويتية ومن خلال التواصل مع المسافرين الكرام عبر بيانات الاتصالات المسجلة في حجوزات السفر. (النهاية)
س م ر / ن و ف
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها تتابع بشكل مستمر الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة حيث يتم التنسيق بشكل مباشر مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المعنية حول أي مستجدات.
وأضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تغيرات تطرأ على الرحلات عبر القنوات الرسمية للخطوط الجوية الكويتية ومن خلال التواصل مع المسافرين الكرام عبر بيانات الاتصالات المسجلة في حجوزات السفر. (النهاية)
س م ر / ن و ف
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