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فرنسا تدعو إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد في الشرق الأوسط

فرنسا تدعو إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد في الشرق الأوسط

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 6 (كونا) -- دعت فرنسا اليوم الجمعة جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس وتفادي أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة مؤكدة أنها تتابع تطورات الأوضاع عن كثب بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان "أمن المواطنين الفرنسيين وحماية المصالح الوطنية يمثلان أولوية قصوى" مشيرة إلى أن باريس تعمل على تكييف موقفها الميداني بحسب المستجدات.
وأعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء البرنامج النووي الإيراني وذلك في ضوء القرار الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا الملف.
ودعت في الوقت ذاته إلى تفعيل كافة السبل الدبلوماسية لخفض التوتر وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة التزام فرنسا الكامل بالمساهمة في جهود التهدئة وتعزيز الحلول السلمية عبر الوسائل الدبلوماسية.(النهاية)

م ع / أ ب غ


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