فرنسا تدعو إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد في الشرق الأوسط

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فرنسا تدعو إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد في الشرق الأوسط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 6 (كونا) -- دعت فرنسا اليوم الجمعة جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس وتفادي أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة مؤكدة أنها تتابع تطورات الأوضاع عن كثب بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان "أمن المواطنين الفرنسيين وحماية المصالح الوطنية يمثلان أولوية قصوى" مشيرة إلى أن باريس تعمل على تكييف موقفها الميداني بحسب المستجدات.
وأعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء البرنامج النووي الإيراني وذلك في ضوء القرار الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا الملف.
ودعت في الوقت ذاته إلى تفعيل كافة السبل الدبلوماسية لخفض التوتر وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة التزام فرنسا الكامل بالمساهمة في جهود التهدئة وتعزيز الحلول السلمية عبر الوسائل الدبلوماسية.(النهاية)
م ع / أ ب غ
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان "أمن المواطنين الفرنسيين وحماية المصالح الوطنية يمثلان أولوية قصوى" مشيرة إلى أن باريس تعمل على تكييف موقفها الميداني بحسب المستجدات.
وأعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء البرنامج النووي الإيراني وذلك في ضوء القرار الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا الملف.
ودعت في الوقت ذاته إلى تفعيل كافة السبل الدبلوماسية لخفض التوتر وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة التزام فرنسا الكامل بالمساهمة في جهود التهدئة وتعزيز الحلول السلمية عبر الوسائل الدبلوماسية.(النهاية)
م ع / أ ب غ
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