مجموعة Info-Tech Research Group تُصنّف شركة Laserfiche كشركة رائدة في إدارة المحتوى المؤسسي تقرير المؤسسة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة Laserfich على لقب بطل فئة المؤسسات في تقرير البصمة العاطفية لإدارة المحتوى المؤسسي 2025 الصادر عن مجموعة Info-Tech Research Group. حصلت Laserfiche -المنصة الرائدة للمؤسسات التي تساعد المؤسسات على إدارة المحتوى وسير العمل الأكثر أهمية- على التقدير بناءً على المراجعات المقدمة من المستخدمين النهائيين. تم تسمية Laserfiche كشركة رائدة بسبب علاقاتها الرائعة مع العملاء ومنتجها الذي يحقق عائد استثمار مرتفع.

قال Thomas Phelps، مدير تكنولوجيا المعلومات ونائب الرئيس الأول للاستراتيجية المؤسسية في شركة Laserfiche: "نحن متحمسون للاعتراف بنا كروّاد للبصمة العاطفية لعام 2025". "من بين 416 عميلاً أكملوا استطلاعات Info-Tech هذا العام، أشار 99% منهم إلى أنهم يخططون للتجديد.

"لقد اعترف عملاؤنا بمجهودنا ليس فقط لتقديم حلول مبتكرة وعالية التأثير، ولكن أيضًا لبناء الثقة وتوفير تجربة عملاء استثنائية".

يقوم تقرير البصمة العاطفية لمجموعة أبحاث Info-Tech بقياس تجربة المستخدم النهائي والقيمة التي يوفرها منتج معين والعلاقة التي تربط المستخدمين النهائيين بالمزود. حصلت شركة Laserfiche على بصمة عاطفية صافية بلغت 94 ودرجة تجربة عملاء بلغت 9.3. وكانت الشركة الأعلى تقييمًا في فئات النزاهة والإنصاف والأمان والميزات الفريدة.

تعتمد تقارير البصمة العاطفية من Info-Tech Research Group على بيانات مراجعة المستخدم الأصلية. تتضمن مراجعات Laserfiche ما يلي:



"ستندهش عندما تكتشف كيف أن Laserfiche هي واحدة من أفضل المنتجات في فئتها ويدعمها محترفون حقيقيون". – المستوى C في البناء

"تقدم Laserfiche طرقًا ممتازة لضم عملاء جدد والوصول إلى مستندات الشركة". – المستوى C في الشؤون المالية

"الجانب المفضل لدي في Laserfiche هو التكامل السلس لإدارة المستندات مع أتمتة سير العمل، مما يسمح بمزيد من الكفاءة والتعاون بين الفرق. إن القدرة على أتمتة العمليات مع الحفاظ على الامتثال والأمان أمر مثير للإعجاب بشكل خاص". – مدير تكنولوجيا المعلومات في الشؤون المالية "لن تندم على شراء هذا المنتج. مكنتنا قيمة العمل التي منحتنا إياها أعمالنا من أتمتة الكثير من العمليات داخليًا ويحب العملاء كيفية تبسيط الأمور. ابذل جهدك في استكشاف إمكانات هذه الحلول لعملك، وكلما فكرت خارج الصندوق، أدركت أن Laserfiche يمكنها تنفيذ ما تتخيله!" - مدير تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم

تُمكِّن Laserfiche المؤسسات من أتمتة العمليات وتعزيز التعاون ودعم الامتثال. أعلنت الشركة مؤخرًا عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وفتح قيمة الأعمال. وشملت هذه الحلول "الحقول الذكية" لالتقاط البيانات بطريقة ذكية، و"الدردشة الذكية" للحصول على رؤى فورية من المستندات باستخدام اللغة الطبيعية.

قالت Miriam Patrocinio، كبيرة مسؤولي البيانات في إدارة جودة البيئة في ولاية كارولينا الشمالية: "إن مهمتنا التنظيمية هي توفير إدارة قائمة على العلم لصحة وازدهار جميع سكان ولاية كارولينا الشمالية". "إن سهولة استخدام Laserfiche، والنماذج القوية وأتمتة سير العمل، والميزات الرائدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكننا من تحقيق هذه المهمة من خلال تعزيز كفاءة وقابلية توسيع نطاق عملنا، مما يسمح لنا بالبقاء مركزين على خدمة المواطنين".

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حول Info-Tech Research Group

Info-Tech Research Group هي واحدة من الشركات البحثية والاستشارية الرائدة في العالم، وتخدم بفخر أكثر من 30,000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. تنتج الشركة أبحاثًا غير متحيزة وذات صلة وثيقة وتقدم خدمات استشارية لمساعدة القادة على اتخاذ قرارات استراتيجية وفي الوقت المناسب ومستنيرة. منذ ما يقرب من 30 عامًا، تعاونت شركة Info-Tech بشكل وثيق مع الفرق لتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، بدءًا من الأدوات القابلة للتنفيذ وحتى إرشادات المحللين، مما يضمن تقديم نتائج قابلة للقياس لمؤسساتهم. لمعرفة المزيد عن أقسام Info-Tech، قم بزيارة SoftwareReviews للحصول على رؤى حول شراء البرامج أو McLean & Company للحصول على خدمات الأبحاث والاستشارات في مجال الموارد البشرية.

حول Laserfiche

Laserfich هي منصة مؤسسية رائدة تساعد المؤسسات على تحويل العمليات رقميًا وإدارة محتواها باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال مهام سير العمل القابلة للتطوير والنماذج القابلة للتخصيص والقوالب التي لا تتطلب تعليمات برمجية والقدرات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، تعمل منصة إدارة المستندات ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. تحظى Laserfiche بثقة المؤسسات من جميع الأحجام -من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 500- حيث تعمل على تمكين الفرق من تعزيز الإنتاجية وتشجيع التعاون وتقديم تجربة عملاء متفوقة على نطاق واسع. يقع المقر الرئيسي لشركة Laserfiche في لونغ بيتش، بكاليفورنيا، وتعمل على مستوى العالم، ولها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

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