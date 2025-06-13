مجموعة Info-Tech Research Group تُصنّف شركة Laserfiche كشركة رائدة في إدارة المحتوى المؤسسي تقرير المؤسسة

مجموعة Info-Tech Research Group تُصنّف شركة Laserfiche كشركة رائدة في إدارة المحتوى المؤسسي تقرير المؤسسة
قال Thomas Phelps، مدير تكنولوجيا المعلومات ونائب الرئيس الأول للاستراتيجية المؤسسية في شركة Laserfiche: "نحن متحمسون للاعتراف بنا كروّاد للبصمة العاطفية لعام 2025". "من بين 416 عميلاً أكملوا استطلاعات Info-Tech هذا العام، أشار 99% منهم إلى أنهم يخططون للتجديد.
"لقد اعترف عملاؤنا بمجهودنا ليس فقط لتقديم حلول مبتكرة وعالية التأثير، ولكن أيضًا لبناء الثقة وتوفير تجربة عملاء استثنائية".
يقوم تقرير البصمة العاطفية لمجموعة أبحاث Info-Tech بقياس تجربة المستخدم النهائي والقيمة التي يوفرها منتج معين والعلاقة التي تربط المستخدمين النهائيين بالمزود. حصلت شركة Laserfiche على بصمة عاطفية صافية بلغت 94 ودرجة تجربة عملاء بلغت 9.3. وكانت الشركة الأعلى تقييمًا في فئات النزاهة والإنصاف والأمان والميزات الفريدة.
تعتمد تقارير البصمة العاطفية من Info-Tech Research Group على بيانات مراجعة المستخدم الأصلية. تتضمن مراجعات Laserfiche ما يلي:
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"ستندهش عندما تكتشف كيف أن Laserfiche هي واحدة من أفضل المنتجات في فئتها ويدعمها محترفون حقيقيون". – المستوى C في البناء
"تقدم Laserfiche طرقًا ممتازة لضم عملاء جدد والوصول إلى مستندات الشركة". – المستوى C في الشؤون المالية
"الجانب المفضل لدي في Laserfiche هو التكامل السلس لإدارة المستندات مع أتمتة سير العمل، مما يسمح بمزيد من الكفاءة والتعاون بين الفرق. إن القدرة على أتمتة العمليات مع الحفاظ على الامتثال والأمان أمر مثير للإعجاب بشكل خاص". – مدير تكنولوجيا المعلومات في الشؤون المالية
"لن تندم على شراء هذا المنتج. مكنتنا قيمة العمل التي منحتنا إياها أعمالنا من أتمتة الكثير من العمليات داخليًا ويحب العملاء كيفية تبسيط الأمور. ابذل جهدك في استكشاف إمكانات هذه الحلول لعملك، وكلما فكرت خارج الصندوق، أدركت أن Laserfiche يمكنها تنفيذ ما تتخيله!" - مدير تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم
تُمكِّن Laserfiche المؤسسات من أتمتة العمليات وتعزيز التعاون ودعم الامتثال. أعلنت الشركة مؤخرًا عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وفتح قيمة الأعمال. وشملت هذه الحلول "الحقول الذكية" لالتقاط البيانات بطريقة ذكية، و"الدردشة الذكية" للحصول على رؤى فورية من المستندات باستخدام اللغة الطبيعية.
قالت Miriam Patrocinio، كبيرة مسؤولي البيانات في إدارة جودة البيئة في ولاية كارولينا الشمالية: "إن مهمتنا التنظيمية هي توفير إدارة قائمة على العلم لصحة وازدهار جميع سكان ولاية كارولينا الشمالية". "إن سهولة استخدام Laserfiche، والنماذج القوية وأتمتة سير العمل، والميزات الرائدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكننا من تحقيق هذه المهمة من خلال تعزيز كفاءة وقابلية توسيع نطاق عملنا، مما يسمح لنا بالبقاء مركزين على خدمة المواطنين".
لمعرفة المزيد:
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حول Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group هي واحدة من الشركات البحثية والاستشارية الرائدة في العالم، وتخدم بفخر أكثر من 30,000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. تنتج الشركة أبحاثًا غير متحيزة وذات صلة وثيقة وتقدم خدمات استشارية لمساعدة القادة على اتخاذ قرارات استراتيجية وفي الوقت المناسب ومستنيرة. منذ ما يقرب من 30 عامًا، تعاونت شركة Info-Tech بشكل وثيق مع الفرق لتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، بدءًا من الأدوات القابلة للتنفيذ وحتى إرشادات المحللين، مما يضمن تقديم نتائج قابلة للقياس لمؤسساتهم. لمعرفة المزيد عن أقسام Info-Tech، قم بزيارة SoftwareReviews للحصول على رؤى حول شراء البرامج أو McLean & Company للحصول على خدمات الأبحاث والاستشارات في مجال الموارد البشرية.
حول Laserfiche
Laserfich هي منصة مؤسسية رائدة تساعد المؤسسات على تحويل العمليات رقميًا وإدارة محتواها باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال مهام سير العمل القابلة للتطوير والنماذج القابلة للتخصيص والقوالب التي لا تتطلب تعليمات برمجية والقدرات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، تعمل منصة إدارة المستندات ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. تحظى Laserfiche بثقة المؤسسات من جميع الأحجام -من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 500- حيث تعمل على تمكين الفرق من تعزيز الإنتاجية وتشجيع التعاون وتقديم تجربة عملاء متفوقة على نطاق واسع. يقع المقر الرئيسي لشركة Laserfiche في لونغ بيتش، بكاليفورنيا، وتعمل على مستوى العالم، ولها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
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