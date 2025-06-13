دراسة جديدة تكشف أن جهاز ®Masimo Sedline لمراقبة وظائف المخ يوفر مزايا كبيرة أثناء التخدير عند الأطفال

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Masimo (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MASI) اليوم عن نتائج تجربة سريرية عشوائية نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics، حيث أثبتت الدكتورة Yasuko Nagasaka وزملاؤها في جامعة طوكيو الطبية النسائية قدرة التخدير الموجه بتخطيط كهربية الدماغ (EEG)، باستخدام جهازMasimo SedLineلمراقبة وظائف المخ، على تحسين عملية إعطاء التخدير للأطفال الذين يخضعون للجراحةووجد الباحثون أن استخدام SedLine أدى إلى انخفاض كبير في كمية مخدر الاستنشاق الشائع الاستخدام (سيفوفلوران) اللازمة للحفاظ على التخدير لدى المرضى الأطفال، مما يقلل من تعرضهم للدواء. وبدوره، شهد المرضى معدلًا أقل بكثير من الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال، أو PAED، والذي يتجلى عادةً في الارتباك أو الانفعال أو الهلوسة التي تحدث أثناء فترة التعافي. وبالمقارنة مع الممارسة القياسية، فإن الأطفال الذين تمت مراقبتهم باستخدام SedLine استعادوا وعيهم بشكل أسرع وكان من الممكن إخراجهم بأمان إلى وحدة العناية بعد التخدير، أو PACU، في وقت أقرب - وهو ما يوفر الوقت، كما لاحظ الباحثون، وقد يمثل توفيرًا إضافيًا في التكاليف. باختصار، وجد الباحثون أن جهاز Masimo SedLine ساعد في جعل التخدير عند الأطفال أكثر أمانًا وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

الأطفال الذين خضعوا للرصد باستخدام نظام SedLine تعرضوا في المتوسط لجرعة أقل بـ 1.4 MAC في الساعة من غاز السيفوفلورين، مع انخفاض معدل حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال بنسبة 14% وفي المتوسط، استعادوا وعيهم قبل الموعد المحدد بنسبة 53%، وخرجوا من وحدة العناية ما بعد الجراحة قبل الموعد المحدد بنسبة 48%. وقد أدى الوقت الذي تم توفيره إلى توفير تكلفة تقدر بما يتراوح بين 240 إلى 920 دولارًا لكل مريض.

يعتبر الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال من المضاعفات الشائعة والمهمة سريريًا في التخدير عند الأطفال،2 وغالبًا ما يؤدي إلى ضائقة قصيرة المدى بين المرضى الأطفال والآباء والموظفين. بعض السلوكيات السلبية ما بعد الجراحة قد تستمر لأسابيع أو أشهر.3 وقد ثبت أن التعرض للغازات المخدرة الشائعة مثل غاز السيفوفلوران يساهم في حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال (PAED).4 وفي الممارسة السريرية الحالية، يتم استخدام كمية ثابتة من السيفوفلوران تبلغ 1.0 أقل تركيز سنخي (MAC) للحفاظ على التخدير لدى الأطفال، ولكن كما يلاحظ المؤلفون، قد يكون هذا المقدار مفرطاً.5 افترضت الدكتورة Nagasaka وفريقها أنه باستخدام تخطيط كهربية الدماغ الثنائي - وبالتحديد موجات الدماغ ومصفوفات الطيف الكثيف متعدد المسارات (DSA) المعروضة بواسطة نظام Masimo SedLine- لتوجيه معايرة السيفوفلوران، يمكن تقليل الكمية اللازمة لتحقيق والحفاظ على مستوى التخدير المناسب، مما يقلل بدوره من حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال.

"في هذه الدراسة، تم تقسيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-6 سنوات والذين سيخضعون لعمليات جراحية اختيارية تتطلب تخديرًا عامًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في أكبر مستشفى للأطفال في اليابان، إلى مجموعتين بشكل عشوائي: مجموعة تجريبية (91 طفلاً) تم فيها توجيه التخدير باستخدام نظام Masimo SedLine، ومجموعة ضابطة (86 طفلاً) تم فيها تطبيق الممارسة القياسية باستخدام جرعة ثابتة من السيفوفلوران مقدارها 1.0 MAC. سجل الباحثون كمية التعرض للسيفوفلوران لكل مريض والوقت المنقضي بين الأحداث المهمة بما في ذلك وقت إدخال الأنبوب الرغامي، ووقت إخراج الأنبوب الرغامي، ووقت الوصول إلى وحدة الرعاية ما بعد التخدير ووقت الخروج من وحدة العناية بعد الجراحة، ووقت الاستيقاظ من التخدير. تم تقييم جميع المرضى لمراقبة حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال من قبل الأطباء الذين لم يكونوا على دراية بمهمة العلاج، باستخدام مقياس قياسي.

وجد الباحثون أن حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال كان أقل بكثير بين المرضى في مجموعة SedLine، مما يؤثر على 21% من المرضى مقابل 35% من المرضى في المجموعة الضابطة (القيمة الاحتمالية =0.04). تعرض مرضى مجموعة SedLine إلى سيفوفلوران أقل بكثير، بمتوسط 1.4 MAC في الساعة. وتم إخراجهم من وحدة الإنعاش القلبي الرئوي في وقت أبكر، بمعدل 3.3 دقيقة، واستعادوا وعيهم في وقت أبكر، بمعدل 21.4 دقيقة، وتم إخراجهم من وحدة العناية ما بعد الجراحة في وقت أبكر، بمعدل 16.5 دقيقة. وقدر الباحثون أن تقليل الوقت المستغرق في غرفة العمليات ووحدة العناية بعد الولادة، لمدة 20 دقيقة تقريبًا، قد يمثل وفورات في التكاليف تتراوح بين 240 دولارًا و920 دولارًا أمريكيًا لكل حالة.

اختتم المؤلفون بالقول: "أدى استخدام تخطيط كهربية الدماغ في إدارة التخدير العام إلى تقليل التعرض للسيفوفلوران وخفض معدلات حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال، مع تسريع مرحلة الاستيقاظ وتقليل مدة البقاء في وحدة الرعاية ما بعد التخدير. تشير النتائج إلى أن استخدام تركيزات عالية من السيفوفلوران في مرحلة الحث التخديري، يليها الاستخدام الروتيني لجرعة 1.0-MAC في مرحلة المداومة، قد يكون مفرطًا وغير ضروري.

وأشاروا أيضًا إلى أنه "مع مراقبة تخطيط كهربية الدماغ، قد يطمئن الآباء والأوصياء إلى أن اختصاصيي الرعاية الصحية يمكنهم بذل جهد نشط لتقليل وتخفيض تعرض الطفل لأدوية التخدير".

دراسة مماثلة في عام 2022 من قِبل Long وآخرين. وهذه الدراسة -وهي من أوائل الدراسات التي بحثت تأثير التخدير الموجه بموجات الدماغ (EEG) على الأطفال الخاضعين للجراحة- وجدت أن المرضى الصغار الذين تمت مراقبتهم باستخدام نظام SedLine قد سجلوا أنماطاً أقل بشكل ملحوظ من النشاط الدماغي المنخفض جدًا، المعروفة باسم كف ظاهرة الانفجار. كما ارتبط كف ظاهرة الانفجار بنتائج سلبية، بما في ذلك الهذيان بعد الجراحة.6

علقت Yasuko Nagasaka، أستاذة التخدير في جامعة طوكيو الطبية النسائية والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، قائلة: "في حين أن التخدير العام ضروري للمرضى الأطفال الذين يخضعون للجراحة، فقد يعبر الآباء والأوصياء عن مخاوفهم بشأن تعرض أطفالهم للأدوية المخدرة. "يمكننا الآن أن نطمئن من خلال توضيح أن التقنيات الطبية الحديثة، مثل رعاية التخدير الموجهة بواسطة تخطيط كهربية الدماغ، تساعد في تقليل التعرض للتخدير، مما قد يقلل من حالات حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال ودعم الاستيقاظ المبكر والتعافي من فقدان الوعي".

وتابعت الدكتور Nagasaka: "من المهم أن ندرك أن زيادة عمق التخدير أمر سهل التعلم نسبيًا. من ناحية أخرى، يتطلب تطوير الثقة والمهارة لتقليل التخدير بأمان فهمًا أعمق. قد تقدم نتائجنا خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحسين ممارستنا الشائعة، مما قد يؤدي إلى تطوير إرشادات لمراقبة تخطيط كهربية الدماغ في مناطق طب الأطفال لإلزام مراقبة تخطيط كهربية الدماغ أثناء التخدير العام في المستقبل. ولكن التدريب الشامل في التخدير الموجه بتخطيط كهربية الدماغ يجب أن يُنظر إليه باعتباره خطوة حاسمة تالية لمجتمع التخدير بأكمله".

وأضاف الدكتور Dean Kurth، طبيب التخدير في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وأستاذ التخدير وطب العناية المركزة في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، "تؤكد هذه الدراسة التي أجرتها Miyasaka وآخرون الإدراك المتزايد من قبل أطباء التخدير للأطفال في جميع أنحاء العالم بأن كمية أكبر من دواء التخدير تُعطى للأطفال أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى عواقب سلبية. وكما أوضح الباحثون، فإن بيانات تخطيط كهربية الدماغ من SedLine تُساعد الأطباء على تحديد جرعات التخدير بدقة أكبر لكل طفل، وتُحسّن النتائج".

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المراجع

Miyasaka K, Suzuki Y, Brown E, Nagasaka Y. EEG-Guided Titration of Sevoflurane and Pediatric Anesthesia Emergence Delirium. JAMA Pediatrics . April 21, 2025. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2025.0517.Cole JW, Murray DJ, McAllister JD, Hirshberg GE. Emergence behavior in children: defining the incidence of excitement and agitation following anaesthesia. Paediatr Anaesth .2002;12(5):442-447. DOI:10.1046/j.1460-9592.2002.00868.x.Davis L, Qi TS, and Ng A. Emergence delirium: an overview with an emphasis on the use of electroencephalography in its management. Anest Pain Med .2024;19(Suppl 1):S87-95. DOI: 10.17085/apm.24013.Mason KP. Paediatric emergence delirium: a comprehensive review and interpretation of the literature. Br J Anaesth.2017;118(3):335-343. DOI: 10.1093/bja/aew477.Goddard N, Smith D. Unintended awareness and monitoring of depth of anaesthesia. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain .2013;13(6):213-217.Long MHY, Lim EHL, Balanza GA, Allen JC, Purdon PL, and Bong CL. Sevoflurane requirements during electroencephalogram (EEG)-guided vs. standard anesthesia care in children: A randomized controlled trial. J Clin Anesth . 27 Jun 2022. DOI: .

حول Masimo

Masimo (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MASI) هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية تطور وتنتج مجموعة واسعة من تقنيات المراقبة الرائدة في الصناعة، بما في ذلك القياسات المبتكرة وأجهزة الاستشعار وشاشات المرضى وحلول الأتمتة والاتصال. مهمتنا هي تحسين الحياة، وتحسين نتائج المرضى، وتقليل تكلفة الرعاية، ونقل المراقبة غير الجراحية إلى مواقع وتطبيقات جديدة. لقد ثبت أن جهاز قياس التأكسج النبضي Masimo SET® Measure-through Motion and Low PerfusionTM، والذي تم تقديمه في عام 1995، يتفوق على تقنيات قياس التأكسج النبضي الأخرى في أكثر من 100 دراسة مستقلة وموضوعية، والتي يمكن العثور عليها على . من المتوقع أن يتم استخدام جهاز ®Masimo SET على أكثر من 200 مليون مريض حول العالم كل عام وهو جهاز قياس الأكسجين النبضي الأساسي في جميع المستشفيات العشرة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو مصنف في قائمة Newsweek لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2025. يمكن العثور على معلومات إضافية حول شركة Masimo ومنتجاتها على .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية كما هو محدد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، فيما يتعلق بقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. البيانات التطلعية هي بيانات أخرى غير بيانات الحقائق التاريخية التي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي نتوقعها أو نعتقد أو نتنبأ أنها ستحدث أو قد تحدث في المستقبل. تتضمن هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بأداء SedLine لتحقيق نتائج معينة بما في ذلك حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال، والاستيقاظ المبكر، والتعافي من فقدان الوعي، أو توفير التكاليف؛ ومعدل اعتماد تقنية SedLine من قِبل أطباء التخدير للأطفال للاستخدام أثناء إعطاء التخدير للأطفال الذين يخضعون للجراحة؛ وغيرها من الأمور التي لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو بيانات الافتراضات الكامنة وراء أي مما سبق. غالبًا ما يتم التعرف على هذه البيانات من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "قد"، "مستمر"، "فرصة"، "خطة"، "إمكانات"، "يتنبأ"، "توقع"، "مشروع"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو "ربما"، والإصدارات السلبية لهذه المصطلحات والتعبيرات أو الاختلافات المماثلة، ولكن غياب مثل هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تؤثر علينا وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين، والتي يصعب التنبؤ بها جميعًا والعديد منها خارج عن سيطرتنا وقد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية ماديًا وعكسيًا عن تلك المعبر عنها في بياناتنا التطلعية نتيجة لعوامل الخطر المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الطبيعة التنافسية للغاية للأسواق التي نبيع فيها منتجاتنا وتقنياتنا؛ والقدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية؛ وعدم قبول أي من منتجاتنا وتقنياتنا الحالية أو المستقبلية؛ وعوامل أخرى تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقاريرنا الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")، بما في ذلك أحدث نموذج 10-K ونموذج 10-Q، والتي يمكنك الحصول عليها جميعًا مجانًا على موقع SEC على الويب على . البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء المستقبلي. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتنا التطلعية معقولة، إلا أننا لا نعرف ما إذا كانت توقعاتنا ستثبت صحتها أم لا. إن كافة البيانات التطلعية المضمنة في هذا البيان الصحفي مؤهلة صراحةً في مجملها من خلال البيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. يتم تحذيرك من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية، والتي تسري فقط اعتبارًا من تاريخ اليوم. نحن لا نتحمل أي التزام بتحديث أو تعديل أو توضيح هذه البيانات أو "عوامل الخطر" الواردة في أحدث تقاريرنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

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