دراسة جديدة تكشف أن جهاز ®Masimo Sedline لمراقبة وظائف المخ يوفر مزايا كبيرة أثناء التخدير عند الأطفال

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Masimo (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MASI) اليوم عن نتائج تجربة سريرية عشوائية نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics، حيث أثبتت الدكتورة Yasuko Nagasaka وزملاؤها في جامعة طوكيو الطبية النسائية قدرة التخدير الموجه بتخطيط كهربية الدماغ (EEG)، باستخدام جهازMasimo SedLineلمراقبة وظائف المخ، على تحسين عملية إعطاء التخدير للأطفال الذين يخضعون للجراحةووجد الباحثون أن استخدام SedLine أدى إلى انخفاض كبير في كمية مخدر الاستنشاق الشائع الاستخدام (سيفوفلوران) اللازمة للحفاظ على التخدير لدى المرضى الأطفال، مما يقلل من تعرضهم للدواء. وبدوره، شهد المرضى معدلًا أقل بكثير من الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال، أو PAED، والذي يتجلى عادةً في الارتباك أو الانفعال أو الهلوسة التي تحدث أثناء فترة التعافي. وبالمقارنة مع الممارسة القياسية، فإن الأطفال الذين تمت مراقبتهم باستخدام SedLine استعادوا وعيهم بشكل أسرع وكان من الممكن إخراجهم بأمان إلى وحدة العناية بعد التخدير، أو PACU، في وقت أقرب - وهو ما يوفر الوقت، كما لاحظ الباحثون، وقد يمثل توفيرًا إضافيًا في التكاليف. باختصار، وجد الباحثون أن جهاز Masimo SedLine ساعد في جعل التخدير عند الأطفال أكثر أمانًا وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

الأطفال الذين خضعوا للرصد باستخدام نظام SedLine تعرضوا في المتوسط لجرعة أقل بـ 1.4 MAC في الساعة من غاز السيفوفلورين، مع انخفاض معدل حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال بنسبة 14% وفي المتوسط، استعادوا وعيهم قبل الموعد المحدد بنسبة 53%، وخرجوا من وحدة العناية ما بعد الجراحة قبل الموعد المحدد بنسبة 48%. وقد أدى الوقت الذي تم توفيره إلى توفير تكلفة تقدر بما يتراوح بين 240 إلى 920 دولارًا لكل مريض.

يعتبر الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال من المضاعفات الشائعة والمهمة سريريًا في التخدير عند الأطفال،2 وغالبًا ما يؤدي إلى ضائقة قصيرة المدى بين المرضى الأطفال والآباء والموظفين. بعض السلوكيات السلبية ما بعد الجراحة قد تستمر لأسابيع أو أشهر.3 وقد ثبت أن التعرض للغازات المخدرة الشائعة مثل غاز السيفوفلوران يساهم في حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال (PAED).4 وفي الممارسة السريرية الحالية، يتم استخدام كمية ثابتة من السيفوفلوران تبلغ 1.0 أقل تركيز سنخي (MAC) للحفاظ على التخدير لدى الأطفال، ولكن كما يلاحظ المؤلفون، قد يكون هذا المقدار مفرطاً.5 افترضت الدكتورة Nagasaka وفريقها أنه باستخدام تخطيط كهربية الدماغ الثنائي - وبالتحديد موجات الدماغ ومصفوفات الطيف الكثيف متعدد المسارات (DSA) المعروضة بواسطة نظام Masimo SedLine- لتوجيه معايرة السيفوفلوران، يمكن تقليل الكمية اللازمة لتحقيق والحفاظ على مستوى التخدير المناسب، مما يقلل بدوره من حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال.

"في هذه الدراسة، تم تقسيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-6 سنوات والذين سيخضعون لعمليات جراحية اختيارية تتطلب تخديرًا عامًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في أكبر مستشفى للأطفال في اليابان، إلى مجموعتين بشكل عشوائي: مجموعة تجريبية (91 طفلاً) تم فيها توجيه التخدير باستخدام نظام Masimo SedLine، ومجموعة ضابطة (86 طفلاً) تم فيها تطبيق الممارسة القياسية باستخدام جرعة ثابتة من السيفوفلوران مقدارها 1.0 MAC. سجل الباحثون كمية التعرض للسيفوفلوران لكل مريض والوقت المنقضي بين الأحداث المهمة بما في ذلك وقت إدخال الأنبوب الرغامي، ووقت إخراج الأنبوب الرغامي، ووقت الوصول إلى وحدة الرعاية ما بعد التخدير ووقت الخروج من وحدة العناية بعد الجراحة، ووقت الاستيقاظ من التخدير. تم تقييم جميع المرضى لمراقبة حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال من قبل الأطباء الذين لم يكونوا على دراية بمهمة العلاج، باستخدام مقياس قياسي.

وجد الباحثون أن حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال كان أقل بكثير بين المرضى في مجموعة SedLine، مما يؤثر على 21% من المرضى مقابل 35% من المرضى في المجموعة الضابطة (القيمة الاحتمالية =0.04). تعرض مرضى مجموعة SedLine إلى سيفوفلوران أقل بكثير، بمتوسط 1.4 MAC في الساعة. وتم إخراجهم من وحدة الإنعاش القلبي الرئوي في وقت أبكر، بمعدل 3.3 دقيقة، واستعادوا وعيهم في وقت أبكر، بمعدل 21.4 دقيقة، وتم إخراجهم من وحدة العناية ما بعد الجراحة في وقت أبكر، بمعدل 16.5 دقيقة. وقدر الباحثون أن تقليل الوقت المستغرق في غرفة العمليات ووحدة العناية بعد الولادة، لمدة 20 دقيقة تقريبًا، قد يمثل وفورات في التكاليف تتراوح بين 240 دولارًا و920 دولارًا أمريكيًا لكل حالة.

اختتم المؤلفون بالقول: "أدى استخدام تخطيط كهربية الدماغ في إدارة التخدير العام إلى تقليل التعرض للسيفوفلوران وخفض معدلات حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال، مع تسريع مرحلة الاستيقاظ وتقليل مدة البقاء في وحدة الرعاية ما بعد التخدير. تشير النتائج إلى أن استخدام تركيزات عالية من السيفوفلوران في مرحلة الحث التخديري، يليها الاستخدام الروتيني لجرعة 1.0-MAC في مرحلة المداومة، قد يكون مفرطًا وغير ضروري.

وأشاروا أيضًا إلى أنه "مع مراقبة تخطيط كهربية الدماغ، قد يطمئن الآباء والأوصياء إلى أن اختصاصيي الرعاية الصحية يمكنهم بذل جهد نشط لتقليل وتخفيض تعرض الطفل لأدوية التخدير".

دراسة مماثلة في عام 2022 من قِبل Long وآخرين. وهذه الدراسة -وهي من أوائل الدراسات التي بحثت تأثير التخدير الموجه بموجات الدماغ (EEG) على الأطفال الخاضعين للجراحة- وجدت أن المرضى الصغار الذين تمت مراقبتهم باستخدام نظام SedLine قد سجلوا أنماطاً أقل بشكل ملحوظ من النشاط الدماغي المنخفض جدًا، المعروفة باسم كف ظاهرة الانفجار. كما ارتبط كف ظاهرة الانفجار بنتائج سلبية، بما في ذلك الهذيان بعد الجراحة.6

علقت Yasuko Nagasaka، أستاذة التخدير في جامعة طوكيو الطبية النسائية والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، قائلة: "في حين أن التخدير العام ضروري للمرضى الأطفال الذين يخضعون للجراحة، فقد يعبر الآباء والأوصياء عن مخاوفهم بشأن تعرض أطفالهم للأدوية المخدرة. "يمكننا الآن أن نطمئن من خلال توضيح أن التقنيات الطبية الحديثة، مثل رعاية التخدير الموجهة بواسطة تخطيط كهربية الدماغ، تساعد في تقليل التعرض للتخدير، مما قد يقلل من حالات حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال ودعم الاستيقاظ المبكر والتعافي من فقدان الوعي".

وتابعت الدكتور Nagasaka: "من المهم أن ندرك أن زيادة عمق التخدير أمر سهل التعلم نسبيًا. من ناحية أخرى، يتطلب تطوير الثقة والمهارة لتقليل التخدير بأمان فهمًا أعمق. قد تقدم نتائجنا خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحسين ممارستنا الشائعة، مما قد يؤدي إلى تطوير إرشادات لمراقبة تخطيط كهربية الدماغ في مناطق طب الأطفال لإلزام مراقبة تخطيط كهربية الدماغ أثناء التخدير العام في المستقبل. ولكن التدريب الشامل في التخدير الموجه بتخطيط كهربية الدماغ يجب أن يُنظر إليه باعتباره خطوة حاسمة تالية لمجتمع التخدير بأكمله".

وأضاف الدكتور Dean Kurth، طبيب التخدير في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وأستاذ التخدير وطب العناية المركزة في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، "تؤكد هذه الدراسة التي أجرتها Miyasaka وآخرون الإدراك المتزايد من قبل أطباء التخدير للأطفال في جميع أنحاء العالم بأن كمية أكبر من دواء التخدير تُعطى للأطفال أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى عواقب سلبية. وكما أوضح الباحثون، فإن بيانات تخطيط كهربية الدماغ من SedLine تُساعد الأطباء على تحديد جرعات التخدير بدقة أكبر لكل طفل، وتُحسّن النتائج".

@Masim | #Masimo

المراجع

Miyasaka K, Suzuki Y, Brown E, Nagasaka Y. EEG-Guided Titration of Sevoflurane and Pediatric Anesthesia Emergence Delirium. JAMA Pediatrics . April 21, 2025. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2025.0517.Cole JW, Murray DJ, McAllister JD, Hirshberg GE. Emergence behavior in children: defining the incidence of excitement and agitation following anaesthesia. Paediatr Anaesth .2002;12(5):442-447. DOI:10.1046/j.1460-9592.2002.00868.x.Davis L, Qi TS, and Ng A. Emergence delirium: an overview with an emphasis on the use of electroencephalography in its management. Anest Pain Med .2024;19(Suppl 1):S87-95. DOI: 10.17085/apm.24013.Mason KP. Paediatric emergence delirium: a comprehensive review and interpretation of the literature. Br J Anaesth.2017;118(3):335-343. DOI: 10.1093/bja/aew477.Goddard N, Smith D. Unintended awareness and monitoring of depth of anaesthesia. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain .2013;13(6):213-217.Long MHY, Lim EHL, Balanza GA, Allen JC, Purdon PL, and Bong CL. Sevoflurane requirements during electroencephalogram (EEG)-guided vs. standard anesthesia care in children: A randomized controlled trial. J Clin Anesth . 27 Jun 2022. DOI: .

حول Masimo

Masimo (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MASI) هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية تطور وتنتج مجموعة واسعة من تقنيات المراقبة الرائدة في الصناعة، بما في ذلك القياسات المبتكرة وأجهزة الاستشعار وشاشات المرضى وحلول الأتمتة والاتصال. مهمتنا هي تحسين الحياة، وتحسين نتائج المرضى، وتقليل تكلفة الرعاية، ونقل المراقبة غير الجراحية إلى مواقع وتطبيقات جديدة. لقد ثبت أن جهاز قياس التأكسج النبضي Masimo SET® Measure-through Motion and Low PerfusionTM، والذي تم تقديمه في عام 1995، يتفوق على تقنيات قياس التأكسج النبضي الأخرى في أكثر من 100 دراسة مستقلة وموضوعية، والتي يمكن العثور عليها على . من المتوقع أن يتم استخدام جهاز ®Masimo SET على أكثر من 200 مليون مريض حول العالم كل عام وهو جهاز قياس الأكسجين النبضي الأساسي في جميع المستشفيات العشرة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو مصنف في قائمة Newsweek لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2025. يمكن العثور على معلومات إضافية حول شركة Masimo ومنتجاتها على .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية كما هو محدد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، فيما يتعلق بقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. البيانات التطلعية هي بيانات أخرى غير بيانات الحقائق التاريخية التي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي نتوقعها أو نعتقد أو نتنبأ أنها ستحدث أو قد تحدث في المستقبل. تتضمن هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بأداء SedLine لتحقيق نتائج معينة بما في ذلك حدوث الهذيان الناتج عن التخدير عند الأطفال، والاستيقاظ المبكر، والتعافي من فقدان الوعي، أو توفير التكاليف؛ ومعدل اعتماد تقنية SedLine من قِبل أطباء التخدير للأطفال للاستخدام أثناء إعطاء التخدير للأطفال الذين يخضعون للجراحة؛ وغيرها من الأمور التي لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو بيانات الافتراضات الكامنة وراء أي مما سبق. غالبًا ما يتم التعرف على هذه البيانات من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "قد"، "مستمر"، "فرصة"، "خطة"، "إمكانات"، "يتنبأ"، "توقع"، "مشروع"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو "ربما"، والإصدارات السلبية لهذه المصطلحات والتعبيرات أو الاختلافات المماثلة، ولكن غياب مثل هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تؤثر علينا وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين، والتي يصعب التنبؤ بها جميعًا والعديد منها خارج عن سيطرتنا وقد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية ماديًا وعكسيًا عن تلك المعبر عنها في بياناتنا التطلعية نتيجة لعوامل الخطر المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الطبيعة التنافسية للغاية للأسواق التي نبيع فيها منتجاتنا وتقنياتنا؛ والقدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية؛ وعدم قبول أي من منتجاتنا وتقنياتنا الحالية أو المستقبلية؛ وعوامل أخرى تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقاريرنا الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")، بما في ذلك أحدث نموذج 10-K ونموذج 10-Q، والتي يمكنك الحصول عليها جميعًا مجانًا على موقع SEC على الويب على . البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء المستقبلي. على الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في بياناتنا التطلعية معقولة، إلا أننا لا نعرف ما إذا كانت توقعاتنا ستثبت صحتها أم لا. إن كافة البيانات التطلعية المضمنة في هذا البيان الصحفي مؤهلة صراحةً في مجملها من خلال البيانات التحذيرية المذكورة أعلاه. يتم تحذيرك من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية، والتي تسري فقط اعتبارًا من تاريخ اليوم. نحن لا نتحمل أي التزام بتحديث أو تعديل أو توضيح هذه البيانات أو "عوامل الخطر" الواردة في أحدث تقاريرنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.