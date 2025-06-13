Patron Capital تحصل على استثمار كبير من Mitsubishi Estate لتسريع النمو في أوروبا والتوسُّع في قطاعات جديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت Patron Capital (يُشار إليها باسم "Patron")، المستثمر المؤسسي الأوروبي الشامل المتخصَّص في الاستثمارات المدعومة بالعقارات، على استثمار كبير من شركة .Mitsubishi Estate Co., Ltd (يُشار إليها باسم "MEC")، من خلال ذراعها لإدارة الاستثمارات Mitsubishi Estate Global Partners (يٌشار إليه باسم "MEGP"). تشتري MEGP حصة الأغلبية في Patron، بالإضافة إلى تقديم 600 مليون يورو على شكل التزامات رأسمالية لصناديق Patron، وتمويل استراتيجيات جديدة في قطاعات فرعية، بما في ذلك الائتمان العقاري.

جاء حوالي 11% من رأس مال Patron خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والوقفيات، والمؤسسات، والمكاتب العائلية.

تُعدُّ هذه الصفقة، التي تخضع للموافقات التنظيمية، جزءًا من خطة نمو استراتيجية طويلة الأمد لشركة Patron، حيث توفر دعمًا مؤسسيًا جديدًا وتُعزِّز من مكانة الشركة لتحقيق نمو مستدام ومستقر على المدى البعيد. سيواصل Keith Breslauer، مؤسس ومدير شركة Patron، إلى جانب فريق الشركاء التنفيذيين، إدارة عمليات Patron وقيادة أعمالها على المدى الطويل، مع احتفاظها بحصة أقلية كبيرة في حقوق الملكية.

بالإضافة إلى رأس المال الجديد للنمو، ستمنح MEC شركة Patron إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين من خلال MEGP، كما سيدعم توسُّع صناديق واستثمارات Patron ومنتجاتها، مع الحفاظ على ثقافتها الريادية وتنميتها. تستهدف Patron مجالات نمو استراتيجية في أسواق العقارات الخاصة في أوروبا، بما في ذلك مجال الاستثمار الانتهازي الذي تتمتع فيه بسجل حافل يمتد إلى 26 عامًا، بالإضافة إلى قطاعات فرعية وفئات أصول جديدة متعددة، حيث تخلق التغيرات الأخيرة في السوق والاتجاهات الاقتصادية الكلية الهيكلية فرصًا جديدة جذابة طويلة الأمد بمستوى مخاطر مدروس. يمكِّن فريق الإدارة العليا ذو الخبرة لدى Patron، إلى جانب خبرتها التشغيلية، وبالاقتران مع دعم MEC، الشركة من تحديد هذه الفرص وتنفيذها بفعالية.

على سبيل المثال، أعلنت Patron مؤخرًا عن إطلاق أعمالها في مجال الائتمان العقاري، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد شروط الإقراض من قِبل الممولين التقليديين، مما أدى إلى ظهور حاجة ملحّة لمقرضين من القطاع الخاص يتمتعون بخبرة في مجال العقارات لرأب فجوات التمويل التي يواجهها المقترضون.

ترى MEGP أيضًا أن هناك فرص استثمارية جذابة وطويلة الأجل في أسواق العقارات الخاصة في أوروبا، وقد اختارت Patron كشريك مثالي لإتاحة الوصول إلى هذه الفرص للمستثمرين، وذلك تقديرًا لاستمرارية فريقها الإداري وخبرته الطويلة، إلى جانب سجلها الاستثنائي في تحقيق عوائد ذات رقمين ضمن الربع الأعلى بشكل منتظم من خلال استراتيجيتها الرائدة في الاستثمار الانتهازي في أوروبا الغربية.

تتعاون Patron مع العديد من أبرز صناديق التقاعد، والوقفيات، والمؤسسات، والمكاتب العائلية حول العالم. تُعدُّ MEC واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في اليابان، وتبلغ قيمتها السوقية 23.06 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 20.22 مليار يورو)، وذلك اعتبارًا من 6 يونيو 2025. تعمل MEC على تنمية أعمالها في إدارة استثمارات العقارات عالميًا من خلال ذراعها MEGP بشكل استراتيجي، وذلك عبر منصَّاتها الفرعية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتبنى كلا الشركتان نهجًا مرنًا ورياديًا، وتهدفان إلى تحقيق فوائد اجتماعية إلى جانب عوائد مالية استثنائية.

قال Keith Breslauer، الشريك الإداري المؤسس لشركة Patron Capital: "على مدار السنوات الخمس والعشرين منذ تأسيس Patron، نجحنا في التعامل مع العديد من الدورات الاقتصادية، وقمنا ببناء فريق عالي الكفاءة في مختلف أنحاء أوروبا، واستفدنا من علاقاتنا العميقة ومهاراتنا المتخصَّصة للوصول إلى الفرص وتحقيق عوائد رائدة في السوق. يمثل هذا الاستثمار الكبير من MEC – ولا سيما كونها من أبرز المستثمرين والمطورين العقاريين – تأكيدًا قويًا على نجاحنا، ويُعدُّ خطوة جديدة في خطتنا المحددة للنمو، والتي تهدف إلى الارتقاء بأعمالنا إلى المستوى التالي وتعزيز موقعنا لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.

"تتمتع MEC بتاريخ استثنائي يمتد لأكثر من 130 عامًا كمطور ومستثمر عقاري، ولديها رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وأهداف وتوجهات تتماشى تمامًا مع رؤيتنا على جميع المستويات. من التركيز على الأثر الاجتماعي وخدمة المجتمعات، إلى دعم الأفراد في خلق ثقافة ريادية، والاستجابة السريعة للظروف الاستثمارية المتغيرة – تتشارك هاتان المؤسستان في القيم والرؤية طويلة الأمد، وقد تأسستا على نفس النهج الذي أثبت نجاحه عبر الزمن. تنتابنا حالة من الحماس للعمل مع MEC بعد هذا الاستثمار، الذي سيسرّع من وتيرة نمونا ويوفّر فوائد كبيرة لموظفينا ومستثمرينا".

تستهدف صناديق Patron الحالية والسابقة، بشكل انتهازي، الاستثمارات المتعثرة أو ذات القيمة المنخفضة، سواء المرتبطة بالعقارات بشكل مباشر أو غير مباشر، في مختلف أنحاء أوروبا الغربية.

في عام 2024، أغلقت صندوقها الرئيسي السابع Patron Capital, L.P. تم إغلاق الصندوق السابع (Fund VII) بجمع أكثر من 970 مليون يورو، وذلك خلال فترة شهدت تراجعًا في جمع رؤوس الأموال لصناديق الأسهم الخاصة العقارية، وجاءت نسبة كبيرة من هذا التمويل من إعادة استثمار من قِبل المستثمرين الدائمين لدى Patron.

ملحوظات للمحررين

نبذة عن Patron Capital Partners

تمثل Patron ما يقارب 5.3 مليار يورو من رؤوس الأموال التي تم جمعها عبر عدة صناديق واستثمارات مشتركة ذات صلة، حيث تستثمر في العقارات، والكيانات التشغيلية التي تستند قيمتها أساسًا إلى الأصول العقارية، بالإضافة إلى الديون المتعثرة والأعمال المرتبطة بالائتمان.

منذ تأسيسها في عام 1999، نفذت Patron أكثر من 200 صفقة ضمن 114 استثمارًا وبرنامجًا، شملت ما يزيد عن 9 ملايين متر مربع في 17 دولة، وقد تم تحقيق العائد من العديد من هذه الاستثمارات بالفعل.

يمثل المستثمرون مجموعة متنوعة من صناديق الثروة السيادية، والجامعات المرموقة، والمؤسسات الكبرى، والمؤسسات الخاصة، المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. المستشار الاستثماري الرئيسي للصناديق هو Patron Capital Advisers LLP، والتي يقع مقرها الرئيسي في لندن، كما تمتلك Patron مكاتب أخرى في أنحاء أوروبا، من بينها برشلونة ولوكسمبورغ. ويتألف فريق المجموعة من 63 شخصًا، من ضمنهم فريق استثماري يضم 40 متخصصًا.

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