Patron Capital تحصل على استثمار كبير من Mitsubishi Estate لتسريع النمو في أوروبا والتوسُّع في قطاعات جديدة

Patron Capital تحصل على استثمار كبير من Mitsubishi Estate لتسريع النمو في أوروبا والتوسُّع في قطاعات جديدة
جاء حوالي 11% من رأس مال Patron خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والوقفيات، والمؤسسات، والمكاتب العائلية.
تُعدُّ هذه الصفقة، التي تخضع للموافقات التنظيمية، جزءًا من خطة نمو استراتيجية طويلة الأمد لشركة Patron، حيث توفر دعمًا مؤسسيًا جديدًا وتُعزِّز من مكانة الشركة لتحقيق نمو مستدام ومستقر على المدى البعيد. سيواصل Keith Breslauer، مؤسس ومدير شركة Patron، إلى جانب فريق الشركاء التنفيذيين، إدارة عمليات Patron وقيادة أعمالها على المدى الطويل، مع احتفاظها بحصة أقلية كبيرة في حقوق الملكية.
بالإضافة إلى رأس المال الجديد للنمو، ستمنح MEC شركة Patron إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين من خلال MEGP، كما سيدعم توسُّع صناديق واستثمارات Patron ومنتجاتها، مع الحفاظ على ثقافتها الريادية وتنميتها. تستهدف Patron مجالات نمو استراتيجية في أسواق العقارات الخاصة في أوروبا، بما في ذلك مجال الاستثمار الانتهازي الذي تتمتع فيه بسجل حافل يمتد إلى 26 عامًا، بالإضافة إلى قطاعات فرعية وفئات أصول جديدة متعددة، حيث تخلق التغيرات الأخيرة في السوق والاتجاهات الاقتصادية الكلية الهيكلية فرصًا جديدة جذابة طويلة الأمد بمستوى مخاطر مدروس. يمكِّن فريق الإدارة العليا ذو الخبرة لدى Patron، إلى جانب خبرتها التشغيلية، وبالاقتران مع دعم MEC، الشركة من تحديد هذه الفرص وتنفيذها بفعالية.
على سبيل المثال، أعلنت Patron مؤخرًا عن إطلاق أعمالها في مجال الائتمان العقاري، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد شروط الإقراض من قِبل الممولين التقليديين، مما أدى إلى ظهور حاجة ملحّة لمقرضين من القطاع الخاص يتمتعون بخبرة في مجال العقارات لرأب فجوات التمويل التي يواجهها المقترضون.
ترى MEGP أيضًا أن هناك فرص استثمارية جذابة وطويلة الأجل في أسواق العقارات الخاصة في أوروبا، وقد اختارت Patron كشريك مثالي لإتاحة الوصول إلى هذه الفرص للمستثمرين، وذلك تقديرًا لاستمرارية فريقها الإداري وخبرته الطويلة، إلى جانب سجلها الاستثنائي في تحقيق عوائد ذات رقمين ضمن الربع الأعلى بشكل منتظم من خلال استراتيجيتها الرائدة في الاستثمار الانتهازي في أوروبا الغربية.
تتعاون Patron مع العديد من أبرز صناديق التقاعد، والوقفيات، والمؤسسات، والمكاتب العائلية حول العالم. تُعدُّ MEC واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في اليابان، وتبلغ قيمتها السوقية 23.06 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 20.22 مليار يورو)، وذلك اعتبارًا من 6 يونيو 2025. تعمل MEC على تنمية أعمالها في إدارة استثمارات العقارات عالميًا من خلال ذراعها MEGP بشكل استراتيجي، وذلك عبر منصَّاتها الفرعية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتبنى كلا الشركتان نهجًا مرنًا ورياديًا، وتهدفان إلى تحقيق فوائد اجتماعية إلى جانب عوائد مالية استثنائية.
قال Keith Breslauer، الشريك الإداري المؤسس لشركة Patron Capital: "على مدار السنوات الخمس والعشرين منذ تأسيس Patron، نجحنا في التعامل مع العديد من الدورات الاقتصادية، وقمنا ببناء فريق عالي الكفاءة في مختلف أنحاء أوروبا، واستفدنا من علاقاتنا العميقة ومهاراتنا المتخصَّصة للوصول إلى الفرص وتحقيق عوائد رائدة في السوق. يمثل هذا الاستثمار الكبير من MEC – ولا سيما كونها من أبرز المستثمرين والمطورين العقاريين – تأكيدًا قويًا على نجاحنا، ويُعدُّ خطوة جديدة في خطتنا المحددة للنمو، والتي تهدف إلى الارتقاء بأعمالنا إلى المستوى التالي وتعزيز موقعنا لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.
"تتمتع MEC بتاريخ استثنائي يمتد لأكثر من 130 عامًا كمطور ومستثمر عقاري، ولديها رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وأهداف وتوجهات تتماشى تمامًا مع رؤيتنا على جميع المستويات. من التركيز على الأثر الاجتماعي وخدمة المجتمعات، إلى دعم الأفراد في خلق ثقافة ريادية، والاستجابة السريعة للظروف الاستثمارية المتغيرة – تتشارك هاتان المؤسستان في القيم والرؤية طويلة الأمد، وقد تأسستا على نفس النهج الذي أثبت نجاحه عبر الزمن. تنتابنا حالة من الحماس للعمل مع MEC بعد هذا الاستثمار، الذي سيسرّع من وتيرة نمونا ويوفّر فوائد كبيرة لموظفينا ومستثمرينا".
تستهدف صناديق Patron الحالية والسابقة، بشكل انتهازي، الاستثمارات المتعثرة أو ذات القيمة المنخفضة، سواء المرتبطة بالعقارات بشكل مباشر أو غير مباشر، في مختلف أنحاء أوروبا الغربية.
في عام 2024، أغلقت صندوقها الرئيسي السابع Patron Capital, L.P. تم إغلاق الصندوق السابع (Fund VII) بجمع أكثر من 970 مليون يورو، وذلك خلال فترة شهدت تراجعًا في جمع رؤوس الأموال لصناديق الأسهم الخاصة العقارية، وجاءت نسبة كبيرة من هذا التمويل من إعادة استثمار من قِبل المستثمرين الدائمين لدى Patron.
ملحوظات للمحررين
نبذة عن Patron Capital Partners
تمثل Patron ما يقارب 5.3 مليار يورو من رؤوس الأموال التي تم جمعها عبر عدة صناديق واستثمارات مشتركة ذات صلة، حيث تستثمر في العقارات، والكيانات التشغيلية التي تستند قيمتها أساسًا إلى الأصول العقارية، بالإضافة إلى الديون المتعثرة والأعمال المرتبطة بالائتمان.
منذ تأسيسها في عام 1999، نفذت Patron أكثر من 200 صفقة ضمن 114 استثمارًا وبرنامجًا، شملت ما يزيد عن 9 ملايين متر مربع في 17 دولة، وقد تم تحقيق العائد من العديد من هذه الاستثمارات بالفعل.
يمثل المستثمرون مجموعة متنوعة من صناديق الثروة السيادية، والجامعات المرموقة، والمؤسسات الكبرى، والمؤسسات الخاصة، المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. المستشار الاستثماري الرئيسي للصناديق هو Patron Capital Advisers LLP، والتي يقع مقرها الرئيسي في لندن، كما تمتلك Patron مكاتب أخرى في أنحاء أوروبا، من بينها برشلونة ولوكسمبورغ. ويتألف فريق المجموعة من 63 شخصًا، من ضمنهم فريق استثماري يضم 40 متخصصًا.
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