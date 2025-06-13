NIQ تعلن عن تعاون عالمي مع Wearisma لقياس تأثير تسويق صُنّاع المحتوى على المبيعات وانطباع العلامة التجارية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NIQ، الشركة الرائدة في مجال استخبارات المستهلك، اليوم عن شراكة استراتيجية عالمية مع WeArisma، المنصَّة الرائدة لقياس أداء تسويق صُنّاع المحتوى للعلامات التجارية والوكالات وتحسينه. سيسمح هذا التحالف الرائد للمعلَّنين حول العالم بفهم تأثير تسويق صُنّاع المحتوى المدفوع والعضوي عبر جميع مراحل مسار التسويق، بما في ذلك تأثيره المباشر على المبيعات. يوفر إطار القياس هذا للمسوّقين نهجًا أكثر تركيزًا على النتائج في مجال تسويق المؤثرين، مما يُمكِّن العلامات التجارية المحلية والعالمية من زيادة أثر استثماراتهم في اقتصاد صُنّاع المحتوى.

يجمع هذا التعاون العالمي بين أصول البيانات الفريدة والخبرة العميقة لدى NIQ في قياس النتائج، وبين منصَّة WeArisma التكنولوجية الرائدة ومستوى استخباراتها المتقدم حول صُنّاع المحتوى في مختلف أنحاء العالم. صرَّح Jason Tate، المدير العام لفعالية التسويق في NIQ قائلاً: "من خلال الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، نساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن استثماراتها في تسويق المؤثرين". "يعزِّز هذا مكانتنا كروّاد في القطاع في مجال قياس تأثير قناة تسويقية تزداد أهميتها يومًا بعد يوم على مستوى العالم".

يساهم التعاون بين WeArisma وNIQ في تسريع وتيرة التخطيط لتسويق صُنّاع المحتوى وقياسه وتحسينه، مما يُمكِّن المسوّقين من مواكبة التغيرات السريعة في ثقافة البوب والاتجاهات الحديثة. "لطالما واجه المسوّقون صعوبة في قياس تأثير تسويق صُنّاع المحتوى على قيمة العلامة التجارية وأداء المبيعات، مما أحدث فجوة كبيرة في قياس الأداء عبر جميع مراحل مسار التسويق". قالت Jenny Tsai، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لشركة WeArisma: "يسرُّنا التعاون مع NIQ لمعالجة هذا التحدي، وتمكين المسوّقين من تحقيق أقصى تأثير ممكن من كل دولار يُنفق في تسويق صُنّاع المحتوى".

أبرز النقاط:



تُساهم الحلول المعيارية التي تقدِّمها WeArisma وNIQ في تمكين المعلّنين من قياس استثماراتهم وتحسينها وتخطيطها بشكل أكثر فاعلية ضمن اقتصاد تسويق صُنّاع المحتوى، بما في ذلك المحتوى العضوي الذي يصعب قياسه عادةً.

يتم دمج المقاييس الخاصة بحملات صُنّاع المحتوى، التي يتم تتبُّعها عبر منصَّة التحليلات العالمية الخاصة بـ WeArisma، ضمن نماذج المزيج التسويقي لدى NIQ، مما يُمكّن المسوّقين من تحسين استراتيجياتهم في تسويق المؤثرين بالاعتماد على البيانات. ولتلبية الاحتياجات الفريدة لكل علامة تجارية، تقدِّم NIQ وWeArisma نماذج تعاون مخصَّصة، تشمل خدمات مُدارة بالكامل بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المنصَّة بنظام الخدمة الذاتية.

نبذة عن شركة NIQ

NIQ هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. اندمجت NIQ مع GfK في عام 2023، مما أدى إلى جمع اثنين من رائدي الصناعة اللذين يتمتعان بوصول عالمي لا مثيل له. يمتد نطاقنا العالمي ليشمل أكثر من 90 بلدًا، حيث يغطي حوالي 85% من سكان العالم وأكثر من 7.2 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. وبالتمُّعن في قطاع التجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - المُقدَّمة مع تحليلات متقدمة من خلال المنصات الحديثة - توفر NIQ عرض TMFull View.

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نبذة عن WeArisma

تُعدُّ WeArisma المنصة الأكثر شمولاً في القطاع لتسويق المؤثرين وذكاء الشبكات الاجتماعية. بدمج تقنيات متقدمة للتعرُّف على الصور والفيديو والنصوص والصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانيات تسويق المؤثرين والاستماع الاجتماعي، تتيح WeArisma رؤية شاملة لتأثير العلامة التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الغالبية العظمى من الإشارات العضوية غير الموثّقة التي تحدث خارج نطاق الشراكات المدفوعة. تحظى WeArisma بثقة أبرز الوكالات والعلامات التجارية حول العالم، وتعمل من مكاتبها في لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة، حيث توفّر مجموعة متكاملة من المنتجات التي تدعم العلامات التجارية في جميع مراحل تسويق صُنّاع المحتوى، بدءًا من تطوير الاستراتيجية وصولاً إلى التنفيذ.

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