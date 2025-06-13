NIQ تعلن عن تعاون عالمي مع Wearisma لقياس تأثير تسويق صُنّاع المحتوى على المبيعات وانطباع العلامة التجارية

NIQ تعلن عن تعاون عالمي مع Wearisma لقياس تأثير تسويق صُنّاع المحتوى على المبيعات وانطباع العلامة التجارية
يجمع هذا التعاون العالمي بين أصول البيانات الفريدة والخبرة العميقة لدى NIQ في قياس النتائج، وبين منصَّة WeArisma التكنولوجية الرائدة ومستوى استخباراتها المتقدم حول صُنّاع المحتوى في مختلف أنحاء العالم. صرَّح Jason Tate، المدير العام لفعالية التسويق في NIQ قائلاً: "من خلال الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، نساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن استثماراتها في تسويق المؤثرين". "يعزِّز هذا مكانتنا كروّاد في القطاع في مجال قياس تأثير قناة تسويقية تزداد أهميتها يومًا بعد يوم على مستوى العالم".
يساهم التعاون بين WeArisma وNIQ في تسريع وتيرة التخطيط لتسويق صُنّاع المحتوى وقياسه وتحسينه، مما يُمكِّن المسوّقين من مواكبة التغيرات السريعة في ثقافة البوب والاتجاهات الحديثة. "لطالما واجه المسوّقون صعوبة في قياس تأثير تسويق صُنّاع المحتوى على قيمة العلامة التجارية وأداء المبيعات، مما أحدث فجوة كبيرة في قياس الأداء عبر جميع مراحل مسار التسويق". قالت Jenny Tsai، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لشركة WeArisma: "يسرُّنا التعاون مع NIQ لمعالجة هذا التحدي، وتمكين المسوّقين من تحقيق أقصى تأثير ممكن من كل دولار يُنفق في تسويق صُنّاع المحتوى".
أبرز النقاط:
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تُساهم الحلول المعيارية التي تقدِّمها WeArisma وNIQ في تمكين المعلّنين من قياس استثماراتهم وتحسينها وتخطيطها بشكل أكثر فاعلية ضمن اقتصاد تسويق صُنّاع المحتوى، بما في ذلك المحتوى العضوي الذي يصعب قياسه عادةً.
يتم دمج المقاييس الخاصة بحملات صُنّاع المحتوى، التي يتم تتبُّعها عبر منصَّة التحليلات العالمية الخاصة بـ WeArisma، ضمن نماذج المزيج التسويقي لدى NIQ، مما يُمكّن المسوّقين من تحسين استراتيجياتهم في تسويق المؤثرين بالاعتماد على البيانات.
ولتلبية الاحتياجات الفريدة لكل علامة تجارية، تقدِّم NIQ وWeArisma نماذج تعاون مخصَّصة، تشمل خدمات مُدارة بالكامل بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المنصَّة بنظام الخدمة الذاتية.
نبذة عن شركة NIQ
NIQ هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. اندمجت NIQ مع GfK في عام 2023، مما أدى إلى جمع اثنين من رائدي الصناعة اللذين يتمتعان بوصول عالمي لا مثيل له. يمتد نطاقنا العالمي ليشمل أكثر من 90 بلدًا، حيث يغطي حوالي 85% من سكان العالم وأكثر من 7.2 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. وبالتمُّعن في قطاع التجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - المُقدَّمة مع تحليلات متقدمة من خلال المنصات الحديثة - توفر NIQ عرض TMFull View.
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نبذة عن WeArisma
تُعدُّ WeArisma المنصة الأكثر شمولاً في القطاع لتسويق المؤثرين وذكاء الشبكات الاجتماعية. بدمج تقنيات متقدمة للتعرُّف على الصور والفيديو والنصوص والصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانيات تسويق المؤثرين والاستماع الاجتماعي، تتيح WeArisma رؤية شاملة لتأثير العلامة التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الغالبية العظمى من الإشارات العضوية غير الموثّقة التي تحدث خارج نطاق الشراكات المدفوعة. تحظى WeArisma بثقة أبرز الوكالات والعلامات التجارية حول العالم، وتعمل من مكاتبها في لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة، حيث توفّر مجموعة متكاملة من المنتجات التي تدعم العلامات التجارية في جميع مراحل تسويق صُنّاع المحتوى، بدءًا من تطوير الاستراتيجية وصولاً إلى التنفيذ.
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