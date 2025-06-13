Board تعيد تصوّر تجربة المخطط باستخدام وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Board ، المنصَّة الرائدة في التخطيط المؤسسي، اليوم عن إطلاق تجربة تخطيط مُعاد تصوّرها تعكس الطريقة التي يتم بها التخطيط الحديث فعليًا - في الوقت الفعلي، عبر الفرق، وفي ظل مشهد التغيير المستمر. يجمع هذا الإصدار بين ثلاث قدرات أساسية: التحسينات سهلة الاستخدام في الإصدار 14.3 من Board، وأساس جديد للتخطيط المستمر، ومعاينة لوكلاء Board المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

صُممِّت كل قدرة جديدة لإزالة العقبات من عملية التخطيط. يُعد Board 14.3 أحدث تطور لمنصَّة التخطيط المؤسسي، وصُمِّم لتعزيز كيفية تفاعل المخططين مع البيانات. يقدِّم تحسينات في الأداء، بالإضافة إلى تعزيزات في إدخال البيانات وتصديرها وتمثيلها تمثيلاً بصريًا. بفضل أدوات الخدمة الذاتية الجديدة لنمذجة السيناريوهات وتحليلها، يمكن للفرق الانتقال بسرعة أكبر من طرح الأسئلة إلى الوصول للإجابات.

أصبح التخطيط المستمر مدمجًا بالكامل الآن، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الظروف المتغيرة دون الحاجة إلى البدء من الصفر. باستخدام Board Foresight ، يمكن للمخططين إدخال الإشارات الاقتصادية الخارجية مباشرة في نماذجهم، وإرسال مخرجات التنبؤ مرة أخرى إلى Board بنقرة واحدة فقط. يمكنهم مقارنة التوقعات بالنتائج الفعلية في الوقت الفعلي، واختبار السيناريوهات، وإجراء التعديلات إزاء تطوُّر الظروف.

"لا ينبغي أن ينهار التخطيط عند أول مفاجأة، ولا يمكن أن يقتصر الأمر على مراجعته مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. بل يجب أن يعكس ما يحدث الآن"، حسبما قال David Marmer، نائب الرئيس الأول للمنتجات في Board. "مع هذا الإصدار، نقدِّم للمخططين الأدوات التي تمكِّنهم من مواكبة التغيرات من خلال دمج الإشارات الداخلية والخارجية، والتعاون في الوقت الفعلي، والمحاكاة الذاتية التي تجعل من التخطيط المستمر واقعًا فعليًا. الأمر يتعلق بوضع الذكاء مباشرة بين أيدي الأشخاص الذين يتخذون القرارات يوميًا."

يتضمَّن هذا الإصدار أيضًا معاينة لوكلاء Board، وهي طبقة جديدة من التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستساهم قريبًا في أتمتة التحليل وتوجيه عملية اتخاذ القرار. سيقوم وكلاء Board بأداء مهام حيوية في التخطيط المستمر، بما في ذلك: المراقبة والتنبؤ، والتحليل والمحاكاة، والتحسين للجميع. يقدِّم وكلاء Board، المتخصَّصون في التخطيط المالي والتحليل، والتخطيط التجاري، وتخطيط سلاسل التوريد، تفسيرات سياقية للبيانات الداخلية والخارجية مصمَّمة خصيصًا وفقًا لدور كل عضو في الفريق وأولوياته. وباستخدام هذا السياق، يحدد وكلاء Board الأسباب الجذرية، ويتم الكشف عن المخاطر، واقتراح الخطوات التالية. صُمِّم وكلاء Board لتعزيز خبرة المخطط، وليس لاستبدالها.

"إحدى المزايا الرئيسية لبرامج التخطيط الحديثة هي قدرتها على دمج المعلومات المتعلقة بالعالم الخارجي من أجل إنشاء توقعات وخطط أكثر فاعلية تُسهم في إدارة الشركات بشكل أكثر ربحية"، حسبما قال Robert Kugel، المدير التنفيذي للأبحاث التجارية في ISG. "بربط المؤشرات الخارجية ببيانات الأداء الداخلية على منصَّة واحدة، يمكن للمؤسسات التفكير بطريقة احتمالية، والتخطيط للسيناريوهات البديلة، وفهم النتائج المحتملة، والتنبؤ بدقة أكبر. يُسهم إدخال وكلاء Board المعتمدين على الذكاء الاصطناعي والمصممين وفق الأدوار الوظيفية والمتخصصين في مجالات محددة، في تمكين التخطيط المستمر بسهولة والذي يمكن أن يحقق ميزة تنافسية حقيقية للأعمال".

يمثل هذا الإطلاق خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية Board لتبني نهج أكثر مرونة وتكيفًا في التخطيط. وبالجمع بين القدرات الرئيسية في منصَّة واحدة، يمنح هذا الحل المؤسسات الوضوح والتحكم اللازمين لاتخاذ قرارات واثقة في سوق يغلب عليه التقلب.

لمشاهدة تجربة التخطيط الجديدة قيد التنفيذ والتعرُّف عما هو قادم، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني للإطلاق .

نبذة عن Board

تُعدُّ Board منصَّة التخطيط المؤسسي المصمَّمة لتسريع أداء الأعمال، وتمكين التخطيط المستمر، ودعم اتخاذ قرارات واثقة ومنسجمة. توفّر Board توقعات أكثر دقة من خلال الرؤية الفورية للبيانات المؤسسية والبيانات الخارجية. توحّد Board بين الشؤون المالية والعمليات من خلال مصدر واحد للحقيقة. وبالاستعانة بتجارب معزَّزة بالذكاء الاصطناعي لكل دور وظيفي، يمكن للفرق اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً باستمرار لتحقيق نتائج أعمال متوقعة ومربحة. ولهذا السبب، تعتمد العلامات التجارية العالمية الرائدة مثل H&M وBASF وBurberry وToyota وCoca-Cola وHSBC وآلاف غيرها على Board للتنقُّل بثقة في الأسواق المعقدة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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