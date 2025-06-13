Board تعيد تصوّر تجربة المخطط باستخدام وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي
صُممِّت كل قدرة جديدة لإزالة العقبات من عملية التخطيط. يُعد Board 14.3 أحدث تطور لمنصَّة التخطيط المؤسسي، وصُمِّم لتعزيز كيفية تفاعل المخططين مع البيانات. يقدِّم تحسينات في الأداء، بالإضافة إلى تعزيزات في إدخال البيانات وتصديرها وتمثيلها تمثيلاً بصريًا. بفضل أدوات الخدمة الذاتية الجديدة لنمذجة السيناريوهات وتحليلها، يمكن للفرق الانتقال بسرعة أكبر من طرح الأسئلة إلى الوصول للإجابات.
أصبح التخطيط المستمر مدمجًا بالكامل الآن، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الظروف المتغيرة دون الحاجة إلى البدء من الصفر. باستخدام Board Foresight ، يمكن للمخططين إدخال الإشارات الاقتصادية الخارجية مباشرة في نماذجهم، وإرسال مخرجات التنبؤ مرة أخرى إلى Board بنقرة واحدة فقط. يمكنهم مقارنة التوقعات بالنتائج الفعلية في الوقت الفعلي، واختبار السيناريوهات، وإجراء التعديلات إزاء تطوُّر الظروف.
"لا ينبغي أن ينهار التخطيط عند أول مفاجأة، ولا يمكن أن يقتصر الأمر على مراجعته مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. بل يجب أن يعكس ما يحدث الآن"، حسبما قال David Marmer، نائب الرئيس الأول للمنتجات في Board. "مع هذا الإصدار، نقدِّم للمخططين الأدوات التي تمكِّنهم من مواكبة التغيرات من خلال دمج الإشارات الداخلية والخارجية، والتعاون في الوقت الفعلي، والمحاكاة الذاتية التي تجعل من التخطيط المستمر واقعًا فعليًا. الأمر يتعلق بوضع الذكاء مباشرة بين أيدي الأشخاص الذين يتخذون القرارات يوميًا."
يتضمَّن هذا الإصدار أيضًا معاينة لوكلاء Board، وهي طبقة جديدة من التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستساهم قريبًا في أتمتة التحليل وتوجيه عملية اتخاذ القرار. سيقوم وكلاء Board بأداء مهام حيوية في التخطيط المستمر، بما في ذلك: المراقبة والتنبؤ، والتحليل والمحاكاة، والتحسين للجميع. يقدِّم وكلاء Board، المتخصَّصون في التخطيط المالي والتحليل، والتخطيط التجاري، وتخطيط سلاسل التوريد، تفسيرات سياقية للبيانات الداخلية والخارجية مصمَّمة خصيصًا وفقًا لدور كل عضو في الفريق وأولوياته. وباستخدام هذا السياق، يحدد وكلاء Board الأسباب الجذرية، ويتم الكشف عن المخاطر، واقتراح الخطوات التالية. صُمِّم وكلاء Board لتعزيز خبرة المخطط، وليس لاستبدالها.
"إحدى المزايا الرئيسية لبرامج التخطيط الحديثة هي قدرتها على دمج المعلومات المتعلقة بالعالم الخارجي من أجل إنشاء توقعات وخطط أكثر فاعلية تُسهم في إدارة الشركات بشكل أكثر ربحية"، حسبما قال Robert Kugel، المدير التنفيذي للأبحاث التجارية في ISG. "بربط المؤشرات الخارجية ببيانات الأداء الداخلية على منصَّة واحدة، يمكن للمؤسسات التفكير بطريقة احتمالية، والتخطيط للسيناريوهات البديلة، وفهم النتائج المحتملة، والتنبؤ بدقة أكبر. يُسهم إدخال وكلاء Board المعتمدين على الذكاء الاصطناعي والمصممين وفق الأدوار الوظيفية والمتخصصين في مجالات محددة، في تمكين التخطيط المستمر بسهولة والذي يمكن أن يحقق ميزة تنافسية حقيقية للأعمال".
يمثل هذا الإطلاق خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية Board لتبني نهج أكثر مرونة وتكيفًا في التخطيط. وبالجمع بين القدرات الرئيسية في منصَّة واحدة، يمنح هذا الحل المؤسسات الوضوح والتحكم اللازمين لاتخاذ قرارات واثقة في سوق يغلب عليه التقلب.
لمشاهدة تجربة التخطيط الجديدة قيد التنفيذ والتعرُّف عما هو قادم، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني للإطلاق .
نبذة عن Board
تُعدُّ Board منصَّة التخطيط المؤسسي المصمَّمة لتسريع أداء الأعمال، وتمكين التخطيط المستمر، ودعم اتخاذ قرارات واثقة ومنسجمة. توفّر Board توقعات أكثر دقة من خلال الرؤية الفورية للبيانات المؤسسية والبيانات الخارجية. توحّد Board بين الشؤون المالية والعمليات من خلال مصدر واحد للحقيقة. وبالاستعانة بتجارب معزَّزة بالذكاء الاصطناعي لكل دور وظيفي، يمكن للفرق اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً باستمرار لتحقيق نتائج أعمال متوقعة ومربحة. ولهذا السبب، تعتمد العلامات التجارية العالمية الرائدة مثل H&M وBASF وBurberry وToyota وCoca-Cola وHSBC وآلاف غيرها على Board للتنقُّل بثقة في الأسواق المعقدة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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