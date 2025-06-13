29 عامًا. أكثر من 1,000 عميل. 32 بلدًا. Damco تحتفل بتأثيرها العالمي

29 عامًا. أكثر من 1,000 عميل. 32 بلدًا. Damco تحتفل بتأثيرها العالمي
ما بدأ كفريق صغير لخدمات تكنولوجيا المعلومات تطوّر ليصبح منظمة عالمية موزعة، تضم مراكز تقديم خدمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة. واليوم، تُعد Damco شريكًا موثوقًا لكلٍ من الشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات العالمية، حيث تقود نتائج أعمال ملموسة في قطاعات تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق تأثير فعلي، مثل التأمين ، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وبرمجيات المؤسسات. تغطي خبرات الشركة مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وهندسة البيانات، وتطوير الحلول المستندة في الأساس للسحابة، وتحديث الأنظمة القديمة، وأتمتة العمليات المؤسسية-مما يمكِّن العملاء من التحرك بسرعة، والعمل بذكاء، والتوسع بثقة.
وبهذه المناسبة، قال Mohit Gupta، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Damco Solutions : "في Damco، لم نلهث يومًا وراء ما هو شائع، بل وضعنا كامل تركيزنا على ما يخلق قيمة دائمة". على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، ساعدنا الشركات على التكيُّف مع التغيير، واعتماد التقنيات الجديدة بمسؤولية، والتحرك بمرونة. اليوم، يحتاج القادة أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء يدركون سرعة الابتكار وكذلك الضغوط المتزايدة لتحقيق النتائج. وهذه هي القيمة التي نقدَّمها: الوضوح، والسرعة، ونتائج تحدث فرقًا حقيقيًا".
تأتي السنة التاسعة والعشرون لشركة Damco في لحظة في غاية الأهمية، حيث تتطلع المؤسسات حول العالم إلى شركاء لا يواكبون التغيير السريع فحسب، بل يساعدونهم أيضًا على المضي قدمًا بثقة. استجابةً للتحديات المتزايدة، عزَّزت Damco استثماراتها في مسرِّعات الأعمال المتخصَّصة في القطاعات، وفرق التنفيذ عالية السرعة، واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل عملي-متجاوزة مرحلة النماذج الأولية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لصالح عملائها.
واستشراقًا للمستقبل، تتخذ Damco خطوات جريئة لرسم ملامح فصلها القادم، من خلال:
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توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس وذات تأثير مباشر.
الاستثمار في الكفاءات العالمية لبناء فرق عمل مرنة متعددة التخصَّصات، قادرة على النجاح ضمن نماذج تقديم هجينة.
تعزيز الحضور في أوروبا والشرق الأوسط، مع توسيع نطاق التأثير في المناطق الجغرافية الحالية التي تعمل بها الشركة
وأضاف Gupta: "ندخل عامنا الثلاثين بهدف واضح-أن نكون أكثر جرأة في طريقة حلّنا للمشكلات، وفي تبنينا المسؤول للذكاء الاصطناعي، وفي التزامنا تجاه عملائنا في عالم مليء بالتغيرات وغير قابل للتنبؤ". "لطالما كانت ميزتنا تكمن في الجمع بين المرونة والمسؤولية، ونحن نضاعف تركيزنا على هذا النهج بينما نرسم ملامح مستقبلنا القادم".
بفضل إرثها الممتد على مدار 29 عامًا من الثقة والإنجازات والنتائج الملموسة، تواصل Damco التزامها بأن تكون الشريك الذي لا يساعد عملاءها على مواكبة ما هو قادم في عالم التكنولوجيا فحسب، بل أيضًا على استشراف مستقبل أعمالهم.
نبذة عن Damco Solutions
تُعدُّ Damco Solutions شركة عالمية متخصَّصة في خدمات وحلول التكنولوجيا الرقمية، وتتعاون مع الشركات لتعزيز قدراتها التقنية ودفع عجلة التحول الرقمي. تُعرف Damco بما لديها من خبرة تقارب ثلاثة عقود في القطاع بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تمكّن الشركات-من الشركات الناشئة وحتى مؤسسات Fortune 500-من الازدهار في العصر الرقمي. يقع المقر الرئيسي لشركتنا في بلينزبورو، نيوجيرسي، وندعم عملياتنا من خلال العديد من مراكز التسليم العالمية المنتشرة في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، لوكسمبورغ، والهند. نتعاون مع عملاء من مختلف القطاعات الصناعية في أكثر من 32 بلدًا حول العالم. وبخبرة غنيّة في تحويل المؤسسات العالمية، نوجّه عملاءنا عبر المشهد الرقمي المتطور باستمرار، مستفيدين من قوة التقنيات الناشئة لتمكينهم من تحقيق النجاح والنمو المستدام.
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