29 عامًا. أكثر من 1,000 عميل. 32 بلدًا. Damco تحتفل بتأثيرها العالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة Damco Solutions، وهي شركة عالمية متخصَّصة في خدمات وحلول التكنولوجيا الرقمية، بمرور 29 عامًا على تقديم خدمات تكنولوجية مؤثرة وقابلة للتطوير وتطلعية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. منذ تأسيسها في عام 1996، أقامت شركة Damco شراكات مع أكثر منوقدَّمت حلولاً قابلة للتطوير وفعَّالة تخلق قيمة تجارية حقيقية. ويصادف هذا العام أيضًا حصول شركة Damco على لقب، للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يعكس التزامها المستمر في ترسيخ ثقافة تضع الإنسان في المقام الأول، وإيمانها العميق بأن

ما بدأ كفريق صغير لخدمات تكنولوجيا المعلومات تطوّر ليصبح منظمة عالمية موزعة، تضم مراكز تقديم خدمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة. واليوم، تُعد Damco شريكًا موثوقًا لكلٍ من الشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات العالمية، حيث تقود نتائج أعمال ملموسة في قطاعات تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق تأثير فعلي، مثل التأمين ، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وبرمجيات المؤسسات. تغطي خبرات الشركة مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وهندسة البيانات، وتطوير الحلول المستندة في الأساس للسحابة، وتحديث الأنظمة القديمة، وأتمتة العمليات المؤسسية-مما يمكِّن العملاء من التحرك بسرعة، والعمل بذكاء، والتوسع بثقة.

وبهذه المناسبة، قال Mohit Gupta، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Damco Solutions : "في Damco، لم نلهث يومًا وراء ما هو شائع، بل وضعنا كامل تركيزنا على ما يخلق قيمة دائمة". على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، ساعدنا الشركات على التكيُّف مع التغيير، واعتماد التقنيات الجديدة بمسؤولية، والتحرك بمرونة. اليوم، يحتاج القادة أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء يدركون سرعة الابتكار وكذلك الضغوط المتزايدة لتحقيق النتائج. وهذه هي القيمة التي نقدَّمها: الوضوح، والسرعة، ونتائج تحدث فرقًا حقيقيًا".

تأتي السنة التاسعة والعشرون لشركة Damco في لحظة في غاية الأهمية، حيث تتطلع المؤسسات حول العالم إلى شركاء لا يواكبون التغيير السريع فحسب، بل يساعدونهم أيضًا على المضي قدمًا بثقة. استجابةً للتحديات المتزايدة، عزَّزت Damco استثماراتها في مسرِّعات الأعمال المتخصَّصة في القطاعات، وفرق التنفيذ عالية السرعة، واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل عملي-متجاوزة مرحلة النماذج الأولية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لصالح عملائها.

واستشراقًا للمستقبل، تتخذ Damco خطوات جريئة لرسم ملامح فصلها القادم، من خلال:



توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس وذات تأثير مباشر.

الاستثمار في الكفاءات العالمية لبناء فرق عمل مرنة متعددة التخصَّصات، قادرة على النجاح ضمن نماذج تقديم هجينة. تعزيز الحضور في أوروبا والشرق الأوسط، مع توسيع نطاق التأثير في المناطق الجغرافية الحالية التي تعمل بها الشركة

وأضاف Gupta: "ندخل عامنا الثلاثين بهدف واضح-أن نكون أكثر جرأة في طريقة حلّنا للمشكلات، وفي تبنينا المسؤول للذكاء الاصطناعي، وفي التزامنا تجاه عملائنا في عالم مليء بالتغيرات وغير قابل للتنبؤ". "لطالما كانت ميزتنا تكمن في الجمع بين المرونة والمسؤولية، ونحن نضاعف تركيزنا على هذا النهج بينما نرسم ملامح مستقبلنا القادم".

بفضل إرثها الممتد على مدار 29 عامًا من الثقة والإنجازات والنتائج الملموسة، تواصل Damco التزامها بأن تكون الشريك الذي لا يساعد عملاءها على مواكبة ما هو قادم في عالم التكنولوجيا فحسب، بل أيضًا على استشراف مستقبل أعمالهم.

نبذة عن Damco Solutions

تُعدُّ Damco Solutions شركة عالمية متخصَّصة في خدمات وحلول التكنولوجيا الرقمية، وتتعاون مع الشركات لتعزيز قدراتها التقنية ودفع عجلة التحول الرقمي. تُعرف Damco بما لديها من خبرة تقارب ثلاثة عقود في القطاع بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تمكّن الشركات-من الشركات الناشئة وحتى مؤسسات Fortune 500-من الازدهار في العصر الرقمي. يقع المقر الرئيسي لشركتنا في بلينزبورو، نيوجيرسي، وندعم عملياتنا من خلال العديد من مراكز التسليم العالمية المنتشرة في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، لوكسمبورغ، والهند. نتعاون مع عملاء من مختلف القطاعات الصناعية في أكثر من 32 بلدًا حول العالم. وبخبرة غنيّة في تحويل المؤسسات العالمية، نوجّه عملاءنا عبر المشهد الرقمي المتطور باستمرار، مستفيدين من قوة التقنيات الناشئة لتمكينهم من تحقيق النجاح والنمو المستدام.

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