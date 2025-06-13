Esim Go وCSG يقرران تسريع رحلة MVNO وتبسيطها
"تسعى الشركات، بدءًا من شركات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى شركات الطيران، إلى تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال تقديم خدمات جوال رقمية مخصَّصة. لكن التحول إلى MVNO كان تقليديًا عملية بطيئة ومعقدة وتفتقر إلى المرونة"، حسبما صرَّح Zacc Couldrick، الرئيس التنفيذي لشركة eSIM Go. "بينما نهدف إلى تذليل الحواجز أمام الدخول إلى مجال الاتصال الرقمي، كنا بحاجة إلى مزود تقني يتمتع بعلاقات قوية مع شبكات الاتصال وسجل حافل في تبسيط العمليات المعقدة. بفضل تقنية CSG المُجرَّبة والمعتمدة على السحابة، أنشأنا منصَّة تتيح إطلاق عروض الاتصال وتكاملها وتخصيصها بسهولة، بطريقة تُقدّرها العملاء حقًا."
تُتيح منصة eSIM Go من الجيل التالي للشركات إطلاق خدمات لاسلكية جديدة في غضون 48 ساعة فقط. من خلال دمج CSG Ascendon في المنصَّة، يستفيد عملاء eSIM Go من عمليات الإلحاق والمغادرة بسرعة وسلاسة، وتجربة خدمة ذاتية فائقة وسهلة الاستخدام. سواء كنت تعهد إلى توسيع نطاق مجموعة منتجاتك أو دخول أسواق جديدة، يمكن لعملاء eSIM Go التحرُّك بسرعة ومرونة أكبر لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصاد الرقمي.
نشهد عودة قوية للابتكار في مجال MVNO، حيث تقوم الشركات بإنشاء خدمات اتصال مصممَّة بشكلٍ خاص للأسواق المتخصَّصة وغير المخدومة بشكل كافٍ"، حسبما صرَّح Sean Casey، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في شركة CSG: "وفي منظومة شراكات معقدة، تعيد المنصَّة المُحدثة من eSIM Go تعريف ما هو ممكن، حيث تجعل عملية إلحاق MVNO أسرع وأسهل وأكثر قابلية للتوسع، مع تعزيز ولاء العملاء على المدى الطويل. تُعدُّ هذه خطوة محورية في تطوُّر الاتصال الرقمي، ويُشرفنا في CSG أن ندعم شركة eSIM Go وهي تقود المسيرة نحو تقديم حلول مبسَّطة وجاهزة للمستقبل تدعم النمو المستدام".
اكتشف كيف تدعم منصَّة CSG المستندة بالأساس للسحابة الابتكار وقابلية التوسع لمشغِّلي MVNO وشبكات MVNE ، مما يساعد المبتكرين مثل Three Group Solutions على تعزيز المرونة والنمو.
نبذة عن CSG
تُمكِّن شركة CSG الشركات من معايشة تجارب تظل محفورة في الأذهان، مما يسهِّل على الأشخاص والشركات الربط مع الخدمات التي يقدرونها أكثر واستخدامها والدفع مقابلها. تساعد تجربة العملاء وحلول الفوترة والمدفوعات الشركات من أي حجم على ربح الأموال وإحداث فرق. وبالاستعانة بحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بنا، يمكن لقادة الشركة التحكُّم في مستقبلهم والاستفادة من التوجيهات طوال الوقت من موظفي CSG الملتزمين بشدة والمتطلعين إلى المستقبل حول العالم.
هل تريد أن تكون جاهزًا للتعامل مع تحديات المستقبل وصانعًا للتغيير مثل العلامات التجارية العالمية التي تثق في CSG؟ تفضَّل بزيارة csgi لمعرفة المزيد من المعلومات.
نبذة عن eSIM Go
تمكِّن eSIM Go الشركات بجميع أحجامها من تقديم حلول الاتصال الرقمي الخاصة بها للعملاء، حيث توفر كل ما يلزم لتوسيع فرصها على مستوى العالم والانطلاق إلى السوق بسرعة.
يمكن أن يتوافق أي نموذج تجاري مع النظام المتكامل لمنتجات eSIM من eSIM Go، مما يتيح لشركاء الأعمال دمج قدراتنا في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو تقديم خدمة eSIM مُدارة بالكامل بعلامة تجارية مشتركة، أو اتباع مسار تابع.
تثق العلامات التجارية العالمية في مجالات السفر، وMNO/MVNO، والتكنولوجيا المالية وغيرها بـ eSIM Go لتحقيق الإيرادات وزيادة ولاء العملاء من خلال باقات بيانات eSIM عالية الجودة، استنادًا إلى أكثر من 1000 شبكة في أكثر من 190 بلدًا. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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