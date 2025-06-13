Esim Go وCSG يقرران تسريع رحلة MVNO وتبسيطها

MENAFN - AETOSWire) لندن--(BUSINESS WIRE )-- إزاء تسارع نمو سوق مشغِّلي شبكات الهاتف المحمول الافتراضية (MVNO) عالميًا نحو توقعات تبلغ 137 مليار دولار بحلول عام 2030، تقوم eSIM Go ، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الرقمي، بتوسيع نطاق عملياتها استعدادًا للنمو المستقبلي. بفضل منصَّة المستخدم الحديثة التي تم تطويرها بالتعاون مع ®CSG (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: ستعمل eSIM Go على تبسيط رحلة MVNO وتسريعها، مما يتيح الإلحاق بشكل أسرع والخدمة الذاتية الأكثر ثراءً والتكامل السلس للعروض الرقمية.

"تسعى الشركات، بدءًا من شركات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى شركات الطيران، إلى تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال تقديم خدمات جوال رقمية مخصَّصة. لكن التحول إلى MVNO كان تقليديًا عملية بطيئة ومعقدة وتفتقر إلى المرونة"، حسبما صرَّح Zacc Couldrick، الرئيس التنفيذي لشركة eSIM Go. "بينما نهدف إلى تذليل الحواجز أمام الدخول إلى مجال الاتصال الرقمي، كنا بحاجة إلى مزود تقني يتمتع بعلاقات قوية مع شبكات الاتصال وسجل حافل في تبسيط العمليات المعقدة. بفضل تقنية CSG المُجرَّبة والمعتمدة على السحابة، أنشأنا منصَّة تتيح إطلاق عروض الاتصال وتكاملها وتخصيصها بسهولة، بطريقة تُقدّرها العملاء حقًا."

تُتيح منصة eSIM Go من الجيل التالي للشركات إطلاق خدمات لاسلكية جديدة في غضون 48 ساعة فقط. من خلال دمج CSG Ascendon في المنصَّة، يستفيد عملاء eSIM Go من عمليات الإلحاق والمغادرة بسرعة وسلاسة، وتجربة خدمة ذاتية فائقة وسهلة الاستخدام. سواء كنت تعهد إلى توسيع نطاق مجموعة منتجاتك أو دخول أسواق جديدة، يمكن لعملاء eSIM Go التحرُّك بسرعة ومرونة أكبر لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصاد الرقمي.

نشهد عودة قوية للابتكار في مجال MVNO، حيث تقوم الشركات بإنشاء خدمات اتصال مصممَّة بشكلٍ خاص للأسواق المتخصَّصة وغير المخدومة بشكل كافٍ"، حسبما صرَّح Sean Casey، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في شركة CSG: "وفي منظومة شراكات معقدة، تعيد المنصَّة المُحدثة من eSIM Go تعريف ما هو ممكن، حيث تجعل عملية إلحاق MVNO أسرع وأسهل وأكثر قابلية للتوسع، مع تعزيز ولاء العملاء على المدى الطويل. تُعدُّ هذه خطوة محورية في تطوُّر الاتصال الرقمي، ويُشرفنا في CSG أن ندعم شركة eSIM Go وهي تقود المسيرة نحو تقديم حلول مبسَّطة وجاهزة للمستقبل تدعم النمو المستدام".

اكتشف كيف تدعم منصَّة CSG المستندة بالأساس للسحابة الابتكار وقابلية التوسع لمشغِّلي MVNO وشبكات MVNE ، مما يساعد المبتكرين مثل Three Group Solutions على تعزيز المرونة والنمو.

نبذة عن CSG

تُمكِّن شركة CSG الشركات من معايشة تجارب تظل محفورة في الأذهان، مما يسهِّل على الأشخاص والشركات الربط مع الخدمات التي يقدرونها أكثر واستخدامها والدفع مقابلها. تساعد تجربة العملاء وحلول الفوترة والمدفوعات الشركات من أي حجم على ربح الأموال وإحداث فرق. وبالاستعانة بحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بنا، يمكن لقادة الشركة التحكُّم في مستقبلهم والاستفادة من التوجيهات طوال الوقت من موظفي CSG الملتزمين بشدة والمتطلعين إلى المستقبل حول العالم.

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نبذة عن eSIM Go

تمكِّن eSIM Go الشركات بجميع أحجامها من تقديم حلول الاتصال الرقمي الخاصة بها للعملاء، حيث توفر كل ما يلزم لتوسيع فرصها على مستوى العالم والانطلاق إلى السوق بسرعة.

يمكن أن يتوافق أي نموذج تجاري مع النظام المتكامل لمنتجات eSIM من eSIM Go، مما يتيح لشركاء الأعمال دمج قدراتنا في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو تقديم خدمة eSIM مُدارة بالكامل بعلامة تجارية مشتركة، أو اتباع مسار تابع.

تثق العلامات التجارية العالمية في مجالات السفر، وMNO/MVNO، والتكنولوجيا المالية وغيرها بـ eSIM Go لتحقيق الإيرادات وزيادة ولاء العملاء من خلال باقات بيانات eSIM عالية الجودة، استنادًا إلى أكثر من 1000 شبكة في أكثر من 190 بلدًا. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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