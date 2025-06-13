شركة Uniphore تسرع وتيرة توسعها في كل أنحاء أوروبا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Uniphore المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الفاعلة في مجال الأعمال عن توسع ضخم في كل أنحاء أوروبا، في خطوة تسهم في تعزيز التزامها تجاه المنطقة، وذلك عن طريق استقطاب عملاء جدد وزيادة الزخم الدائر حول الشركاء وإطلاق منتجات جديدة وتعزيز سبل الاستثمار التنظيمي.

يتزامن هذا الإعلان مع إطلاق Uniphore Business AI Cloud، التي جرى إماطة اللثام عنها في أثناء قمة AI Leadership Summit التي عقدت أمس في لندن، وهي حدث حصري يجمع نخبة من قادة الإعلام والصناعة وعملاء Uniphore الكرام لتجاذب أطراف الحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيلي في أوروبا. حضر القمة مديرون تنفيذيون من ResultsCX وKonecta وKPMG وRowan Curran، كبير المحللين في Forrester، الذين استعرضوا وجهات نظرهم حول كيفية توسُّع المؤسسات على صعيد اعتماد الذكاء الاصطناعي، والانتقال به من مرحلة المشروعات التجريبية المحدودة إلى مرحلة الأنظمة الحيوية الفاعلة في مجال الأعمال، والتي تحقق نتائج عملية ترتقي بتجربة العملاء والتسويق والعمليات وغيرها.

منصة مصممة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

في ظل تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي في كل أنحاء أوروبا، يواجه مديرو أقسام المعلومات وقادة وحدات الأعمال ضغوطًا متزايدة لتوفير حلول تتوافق مع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. إضافةً إلى ذلك، تلبي Business AI Cloud من Uniphore هذه المتطلبات بالاستعانة بمنصة سيادية وقابلة للتخصيص وآمنة تتيح للمؤسسات تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر البيانات الصوتية والمرئية والنصية، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وذلك من دون المساس بالخصوصية أو نظم التحكم.

في ضوء توقع نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 55 بالمائة سنويًا في أوروبا، وتوقع تجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي 133 مليار دولار أمريكي في المنطقة بحلول عام 2028، يواجه مديرو أقسام المعلومات في أوروبا ضغوطًا لتجاوز مرحلة التجريب وتقديم حلول ذكاء اصطناعي مناسبة لتعزيز الأعمال، تتسم بالأمان والامتثال للمعايير، وقادرة على العمل على نطاق واسع. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ Business AI Cloud من Uniphore تم تصميمها لتلبية هذا الطلب، في إطار دعم مديري أقسام المعلومات في مهمتهم المتمثلة في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مسارات العمل، مع الالتزام بالمعايير الصارمة لحوكمة البيانات، والخصوصية، والمعايير الأخلاقية التي حددها قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي والأطر التنظيمية الأخرى.

خريف 2025: إطلاق Uniphore Marketing AI CDP في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

ستطلق شركة Uniphore رسميًا Marketing AI CDP ووكلاء التسويق، وهما جزء من Business AI Suite، في السوق الأوروبية هذا الخريف، وقد تم تصميم هذا الحل لتلبية متطلبات المسوقين المؤسسيين الذين يواجهون تحديات الخصوصية المعقدة والتحديات المتمثلة في بيانات العملاء المجزأة، إذ يساعد الفرق على تفعيل الرؤى المستنيرة وإرساء آليات عمل تسويقية معززة بأنظمة الوكلاء، من دون الحاجة إلى نقل البيانات أو أي أعمال هندسية مخصصة.

من بين أحدث عملاء Uniphore في المنطقة، Hearst UK، المؤسسة الإعلامية الرائدة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة أتمتة التسويق وتعزيز سبل التفاعل الشخصي.

صرح Krishan Gandhi، المدير الأول لقسم هندسة البيانات والتحليلات في شركة Hearst UK، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء عنصري المرونة والقابلية للتخصيص المتأصلين في Uniphore CDP". "وفي خضم مواصلة تطوير إستراتيجية بيانات العملاء، فنحن متحمسون لرؤية كيف سيساعدنا وكلاء التسويق ومنصة الذكاء الاصطناعي المتكاملة من Uniphore على تحسين سبل التفاعل مع الجماهير وتنظيم آليات العمل وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد التسويق."

تتضمن Uniphore Business AI Suite وحدة التسويق بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن منصة لبيانات العملاء (CDP) مزودة بوكلاء مسبقي الإعداد مصممين خصوصًا لتلبية متطلبات المسوقين المؤسسيين، بما في ذلك Product Knowledge Agent (متاح الآن بشكل عام)، وتتمثل وظيفته في الإجابة عن أسئلة المستخدمين في الوقت الفعلي باستخدام وثائق المنتجات المفهرسة؛ وPlatform Search Agent، الذي سيجري إطلاقه في صيف 2025، ووظيفته إتاحة البحث الدلالي عبر شرائح الجمهور والسمات ومكونات المنصة؛ وAudience Segmentation Agent، الذي سيجري إطلاقه هذا الصيف أيضًا، وهو يتيح للمسوقين تشكيل مجموعات الجمهور عن طريق أوامر باللغة الإنجليزية البسيطة، باستخدام منطق قائم على القواعد والنتائج معًا. علاوةً على ذلك، يساعد الوكلاء مجتمعين المؤسسات على تنشيط بيانات الطرف الأول في ظل تلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل فوري.

الزخم الدائر حول الشراكة مع Konecta يعزز التحول على نطاق واسع

تواصل أيضًا شركة Uniphore تعميق علاقتها مع شركة Konecta الرائدة عالميًا في مجال تعهيد العمليات التجارية، وذلك في أعقاب الشراكة الإستراتيجية المعلن عنها في أواخر عام 2023. إضافةً إلى ذلك، تعمل هاتان الشركتان معًا على توسيع نطاق التحول في مراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل أنحاء أوروبا، وذلك عن طريق أتمتة عملية مراقبة الجودة وإتاحة الإرشاد الفوري للوكلاء وتحقيق نتائج عملية تخدم صالح رواد قطاعي الاتصالات والخدمات المالية.

صرح Oscar Vergé، مدير قسم تفعيل الذكاء الاصطناعي في شركة Konecta، قائلاً: "نحن نبني مصنع ذكاء اصطناعي وكيلي مصممًا لإنشاء وتفعيل وتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر مختلف بيئات العملاء، كل هذا بفضل Uniphore". "إنَّ أداة إنشاء الوكلاء ومحرك التنسيق في المنصة بالإضافة إلى دعمها للوكلاء المسبقي الإعداد والمخصصين على حد سواء، تتيح لنا تخصيص آليات العمل الحيوية لكل عميل، بدءًا من خدمة العملاء وحتى أتمتة المكاتب الخلفية. وأود أن أشير إلى أنَّ الأمر لا يتمحور حول اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل هو تحول حقيقي على مستوى المؤسسة".

انضم قادة Konecta إلى قادة Uniphore على خشبة المسرح في قمة AI Leadership Summit المعقودة في لندن لمناقشة الزخم الدائر حول عمليات تفعيل التكنولوجيا ومشاركة الدروس المستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات والفاعلة في بيئات الإنتاج الفعلية.

تعزيز الفريق والمكانة الريادية في كل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

لقد قطعت شركة Uniphore خطوات ناجحة على طريق تعزيز حضورها في المنطقة، إذ عمدت إلى تعزيز فريقها في وحدات المبيعات والهندسة ونجاح العملاء. إضافةً إلى ذلك، تمارس الشركة أعمالها الآن من مكتب مخصص في لندن، فضلاً عن مكتب في فالنسيا بإسبانيا، كما تشارك بنشاط في عمليات نشر حلولها في الأسواق الرئيسية بكل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ولدعم هذا النمو، انضم Jeremy Keefe إلى الشركة ليشغل منصب نائب رئيس قسم المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، محملاً بعقود من الخبرة في قطاع البرمجيات المؤسسية لدعم إستراتيجية Uniphore الإقليمية لطرح منتجاتها في السوق.

نبذة عن Uniphore

تعد Uniphore شركة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الفاعلة في مجال الأعمال، إذ إنَّ منصتنا السيادية القابلة للتخصيص والآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط البيانات المؤسسية وتضبط نماذج الذكاء الاصطناعي وتفعّل تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في كل أنحاء المؤسسة. ثم إننا نعمل على تمكين كل عامل من تعزيز مستوى الإنتاجية ونساعد الشركات على دفع عجلة النمو وتنفيذ أعمالها بذكاء وخفض التكاليف. هذا، وتحظى شركة Uniphore بثقة أكثر من 1,500 شركة على مستوى العالم، ناهيك عن إدراجها في Deloitte Fast 500، وبذلك تفي الشركة بوعدها في جعل الذكاء الاصطناعي قوة تحويلية حقيقية في عالم الأعمال.

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