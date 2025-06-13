شركة Uniphore تسرع وتيرة توسعها في كل أنحاء أوروبا

شركة Uniphore تسرع وتيرة توسعها في كل أنحاء أوروبا
يتزامن هذا الإعلان مع إطلاق Uniphore Business AI Cloud، التي جرى إماطة اللثام عنها في أثناء قمة AI Leadership Summit التي عقدت أمس في لندن، وهي حدث حصري يجمع نخبة من قادة الإعلام والصناعة وعملاء Uniphore الكرام لتجاذب أطراف الحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيلي في أوروبا. حضر القمة مديرون تنفيذيون من ResultsCX وKonecta وKPMG وRowan Curran، كبير المحللين في Forrester، الذين استعرضوا وجهات نظرهم حول كيفية توسُّع المؤسسات على صعيد اعتماد الذكاء الاصطناعي، والانتقال به من مرحلة المشروعات التجريبية المحدودة إلى مرحلة الأنظمة الحيوية الفاعلة في مجال الأعمال، والتي تحقق نتائج عملية ترتقي بتجربة العملاء والتسويق والعمليات وغيرها.
منصة مصممة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في أوروبا
في ظل تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي في كل أنحاء أوروبا، يواجه مديرو أقسام المعلومات وقادة وحدات الأعمال ضغوطًا متزايدة لتوفير حلول تتوافق مع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. إضافةً إلى ذلك، تلبي Business AI Cloud من Uniphore هذه المتطلبات بالاستعانة بمنصة سيادية وقابلة للتخصيص وآمنة تتيح للمؤسسات تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر البيانات الصوتية والمرئية والنصية، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وذلك من دون المساس بالخصوصية أو نظم التحكم.
في ضوء توقع نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 55 بالمائة سنويًا في أوروبا، وتوقع تجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي 133 مليار دولار أمريكي في المنطقة بحلول عام 2028، يواجه مديرو أقسام المعلومات في أوروبا ضغوطًا لتجاوز مرحلة التجريب وتقديم حلول ذكاء اصطناعي مناسبة لتعزيز الأعمال، تتسم بالأمان والامتثال للمعايير، وقادرة على العمل على نطاق واسع. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ Business AI Cloud من Uniphore تم تصميمها لتلبية هذا الطلب، في إطار دعم مديري أقسام المعلومات في مهمتهم المتمثلة في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مسارات العمل، مع الالتزام بالمعايير الصارمة لحوكمة البيانات، والخصوصية، والمعايير الأخلاقية التي حددها قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي والأطر التنظيمية الأخرى.
خريف 2025: إطلاق Uniphore Marketing AI CDP في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
ستطلق شركة Uniphore رسميًا Marketing AI CDP ووكلاء التسويق، وهما جزء من Business AI Suite، في السوق الأوروبية هذا الخريف، وقد تم تصميم هذا الحل لتلبية متطلبات المسوقين المؤسسيين الذين يواجهون تحديات الخصوصية المعقدة والتحديات المتمثلة في بيانات العملاء المجزأة، إذ يساعد الفرق على تفعيل الرؤى المستنيرة وإرساء آليات عمل تسويقية معززة بأنظمة الوكلاء، من دون الحاجة إلى نقل البيانات أو أي أعمال هندسية مخصصة.
من بين أحدث عملاء Uniphore في المنطقة، Hearst UK، المؤسسة الإعلامية الرائدة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة أتمتة التسويق وتعزيز سبل التفاعل الشخصي.
صرح Krishan Gandhi، المدير الأول لقسم هندسة البيانات والتحليلات في شركة Hearst UK، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء عنصري المرونة والقابلية للتخصيص المتأصلين في Uniphore CDP". "وفي خضم مواصلة تطوير إستراتيجية بيانات العملاء، فنحن متحمسون لرؤية كيف سيساعدنا وكلاء التسويق ومنصة الذكاء الاصطناعي المتكاملة من Uniphore على تحسين سبل التفاعل مع الجماهير وتنظيم آليات العمل وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد التسويق."
تتضمن Uniphore Business AI Suite وحدة التسويق بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن منصة لبيانات العملاء (CDP) مزودة بوكلاء مسبقي الإعداد مصممين خصوصًا لتلبية متطلبات المسوقين المؤسسيين، بما في ذلك Product Knowledge Agent (متاح الآن بشكل عام)، وتتمثل وظيفته في الإجابة عن أسئلة المستخدمين في الوقت الفعلي باستخدام وثائق المنتجات المفهرسة؛ وPlatform Search Agent، الذي سيجري إطلاقه في صيف 2025، ووظيفته إتاحة البحث الدلالي عبر شرائح الجمهور والسمات ومكونات المنصة؛ وAudience Segmentation Agent، الذي سيجري إطلاقه هذا الصيف أيضًا، وهو يتيح للمسوقين تشكيل مجموعات الجمهور عن طريق أوامر باللغة الإنجليزية البسيطة، باستخدام منطق قائم على القواعد والنتائج معًا. علاوةً على ذلك، يساعد الوكلاء مجتمعين المؤسسات على تنشيط بيانات الطرف الأول في ظل تلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل فوري.
الزخم الدائر حول الشراكة مع Konecta يعزز التحول على نطاق واسع
تواصل أيضًا شركة Uniphore تعميق علاقتها مع شركة Konecta الرائدة عالميًا في مجال تعهيد العمليات التجارية، وذلك في أعقاب الشراكة الإستراتيجية المعلن عنها في أواخر عام 2023. إضافةً إلى ذلك، تعمل هاتان الشركتان معًا على توسيع نطاق التحول في مراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل أنحاء أوروبا، وذلك عن طريق أتمتة عملية مراقبة الجودة وإتاحة الإرشاد الفوري للوكلاء وتحقيق نتائج عملية تخدم صالح رواد قطاعي الاتصالات والخدمات المالية.
صرح Oscar Vergé، مدير قسم تفعيل الذكاء الاصطناعي في شركة Konecta، قائلاً: "نحن نبني مصنع ذكاء اصطناعي وكيلي مصممًا لإنشاء وتفعيل وتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر مختلف بيئات العملاء، كل هذا بفضل Uniphore". "إنَّ أداة إنشاء الوكلاء ومحرك التنسيق في المنصة بالإضافة إلى دعمها للوكلاء المسبقي الإعداد والمخصصين على حد سواء، تتيح لنا تخصيص آليات العمل الحيوية لكل عميل، بدءًا من خدمة العملاء وحتى أتمتة المكاتب الخلفية. وأود أن أشير إلى أنَّ الأمر لا يتمحور حول اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل هو تحول حقيقي على مستوى المؤسسة".
انضم قادة Konecta إلى قادة Uniphore على خشبة المسرح في قمة AI Leadership Summit المعقودة في لندن لمناقشة الزخم الدائر حول عمليات تفعيل التكنولوجيا ومشاركة الدروس المستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات والفاعلة في بيئات الإنتاج الفعلية.
تعزيز الفريق والمكانة الريادية في كل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
لقد قطعت شركة Uniphore خطوات ناجحة على طريق تعزيز حضورها في المنطقة، إذ عمدت إلى تعزيز فريقها في وحدات المبيعات والهندسة ونجاح العملاء. إضافةً إلى ذلك، تمارس الشركة أعمالها الآن من مكتب مخصص في لندن، فضلاً عن مكتب في فالنسيا بإسبانيا، كما تشارك بنشاط في عمليات نشر حلولها في الأسواق الرئيسية بكل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ولدعم هذا النمو، انضم Jeremy Keefe إلى الشركة ليشغل منصب نائب رئيس قسم المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، محملاً بعقود من الخبرة في قطاع البرمجيات المؤسسية لدعم إستراتيجية Uniphore الإقليمية لطرح منتجاتها في السوق.
نبذة عن Uniphore
تعد Uniphore شركة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الفاعلة في مجال الأعمال، إذ إنَّ منصتنا السيادية القابلة للتخصيص والآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط البيانات المؤسسية وتضبط نماذج الذكاء الاصطناعي وتفعّل تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في كل أنحاء المؤسسة. ثم إننا نعمل على تمكين كل عامل من تعزيز مستوى الإنتاجية ونساعد الشركات على دفع عجلة النمو وتنفيذ أعمالها بذكاء وخفض التكاليف. هذا، وتحظى شركة Uniphore بثقة أكثر من 1,500 شركة على مستوى العالم، ناهيك عن إدراجها في Deloitte Fast 500، وبذلك تفي الشركة بوعدها في جعل الذكاء الاصطناعي قوة تحويلية حقيقية في عالم الأعمال.
تعرف على المزيد عن Business AI Cloud وحلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية من Uniphore على . للاطلاع على الرؤى المتعمقة وآخر المستجدات والأفكار الريادية، أو تابعنا على LinkedIn .
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