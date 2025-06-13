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المرشد الإيراني: العديد من القادة والعلماء لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي

المرشد الإيراني: العديد من القادة والعلماء لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي

2025-06-13 04:10:26
(MENAFN- Al Watan) قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن "إسرائيل ستتلقى عقاباً قاسياً"، معتبراً أن "تل أبيب كشفت عن وجهها الخبيث والدموي في جريمة ضد إيران".
وأضاف خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي"، أن "العديد من القادة والعلماء لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي".
وعلق المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي قائلاً إن "تل أبيب كتبت مصيراً مريراً لنفسها وستلقاه بالتأكيد"، وفق تعبيره.
قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن "المرشد الإيراني علي خامنئي بخير، ويجري إطلاعه أولاً بأول على الوضع بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة".

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