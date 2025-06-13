بعد ضربات إسرائيل.. ترمب: نأمل أن تعود إيران لطاولة المفاوضات

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بعد ضربات إسرائيل.. ترمب: نأمل أن تعود إيران لطاولة المفاوضات
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية على إيران، معتبراً أنه "لم تكن هناك مفاجآت"، فيما أكد أن "واشنطن لم تشارك عسكرياً"، معرباً عن أمله بأن "تعود إيران إلى طاولة المفاوضات".
وشدد ترمب، في حديث لشبكة FOX NEWS، على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، وأضاف: "نأمل أن نعود إلى طاولة التفاوض.. سنرى.. هناك عدد من القادة الإيرانيين الذين لن يعودوا"، في إشارة إلى بعض القادة الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في الضربات الإسرائيلية، الجمعة.
وشدد ترمب، في حديث لشبكة FOX NEWS، على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، وأضاف: "نأمل أن نعود إلى طاولة التفاوض.. سنرى.. هناك عدد من القادة الإيرانيين الذين لن يعودوا"، في إشارة إلى بعض القادة الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في الضربات الإسرائيلية، الجمعة.
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