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بعد ضربات إسرائيل.. ترمب: نأمل أن تعود إيران لطاولة المفاوضات

بعد ضربات إسرائيل.. ترمب: نأمل أن تعود إيران لطاولة المفاوضات

2025-06-13 04:10:25
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية على إيران، معتبراً أنه "لم تكن هناك مفاجآت"، فيما أكد أن "واشنطن لم تشارك عسكرياً"، معرباً عن أمله بأن "تعود إيران إلى طاولة المفاوضات".
وشدد ترمب، في حديث لشبكة FOX NEWS، على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، وأضاف: "نأمل أن نعود إلى طاولة التفاوض.. سنرى.. هناك عدد من القادة الإيرانيين الذين لن يعودوا"، في إشارة إلى بعض القادة الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في الضربات الإسرائيلية، الجمعة.

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