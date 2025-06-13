فوكس نيوز: أمريكا ستدافع عن إسرائيل في مواجهة رد طهران

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فوكس نيوز: أمريكا ستدافع عن إسرائيل في مواجهة رد طهران
(MENAFN- Al Watan) أكد مسؤولون أميركيون لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب "تواصلت مع حليف رئيسي واحد على الأقل في الشرق الأوسط لإبلاغه مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران، للتأكيد على أن الولايات المتحدة لم تشارك فيها، وأن الهدف لا يزال هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المسؤولون للشبكة، أن "ترمب يترقب إذا ما كان سيكون هناك رداً إيرانياً".
وأشار المسؤولون، إلى أن القيادة المركزية الأميركية الوسطى، "في حالة تأهب قصوى، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن إسرائيل في حال حدوث رد".
وأعادت الولايات المتحدة تزويد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بالصواريخ في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمسؤولين في الإدارة.
وأضاف المسؤولون للشبكة، أن "ترمب يترقب إذا ما كان سيكون هناك رداً إيرانياً".
وأشار المسؤولون، إلى أن القيادة المركزية الأميركية الوسطى، "في حالة تأهب قصوى، والولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وعن إسرائيل في حال حدوث رد".
وأعادت الولايات المتحدة تزويد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بالصواريخ في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمسؤولين في الإدارة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
قمر الفراولة ينير سماء الحدود الشمالية في مشهد نادر حتى عام 2043
"ليلو وستيتش" يتقدم بـــ 773 مليون دولار على "المهمة المستحيلة 8"
مستو: لا رحلات جوية بالأردن خلال الساعات المقبلة
الطيران المدني: إغلاق مطار الملكة علياء أمام المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر
صافرات الإنذار تُطلق في الأردن
اسرائيل تهاجم ايران وتغتال قائد الحرس الثوري