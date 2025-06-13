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السعودية تدين هجوم إسرائيل على إيران

السعودية تدين هجوم إسرائيل على إيران

2025-06-13 04:10:25
(MENAFN- Al Watan) أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

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