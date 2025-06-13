وزارة الطيران المدنى: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى - جريدة البورصة

وزارة الطيران المدنى: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى - جريدة البورصة
وذكرت وزارة الطيران المدني – في بيان اليوم /الجمعة/ – أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية ، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.موضوعات متعلقة مدبولى: الدولة تواصل دعم قطاع البترول وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات تراجع الأسهم الأمريكية مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية تحويل“الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيكل اقتصادي مستقل
واستقبل مطار القاهرة الدولي تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة، وقد أقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.
وفي ضوء تلك التطورات، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.
وتوجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهرة الجوى ومركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران ال (IOCC)، كما قام بزياره برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظام حركة التشغيل.المصدر:
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