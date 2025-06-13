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وزارة الطيران المدنى: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى - جريدة البورصة

وزارة الطيران المدنى: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى - جريدة البورصة

2025-06-13 04:10:16
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، مشيرة إلى أنها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

وذكرت وزارة الطيران المدني – في بيان اليوم /الجمعة/ – أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية ، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

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واستقبل مطار القاهرة الدولي تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة، وقد أقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وفي ضوء تلك التطورات، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وتوجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهرة الجوى ومركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران ال (IOCC)، كما قام بزياره برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظام حركة التشغيل.

المصدر:

MENAFN13062025000202011048ID1109669397

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