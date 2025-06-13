تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع ارتفاع أسعار النفط - جريدة البورصة

تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع ارتفاع أسعار النفط - جريدة البورصة
وانخفض سهم“يابان إيرلاينز” المدرج في بورصة طوكيو بنسبة 3.85% إلى 2791 ينًا.موضوعات متعلقة الدولار الأمريكى يرتفع بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران تراجع الروبية الهندية لأدنى مستوياتها فى شهرين ارتفاع أسهم شركات الشحن الآسيوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
كما انخفض سهم“نيبون إيروايز” بنسبة 2.54% إلى 2749.5 ين، فيما تراجع سهم الأسترالية“كانتاس إيروايز” بنسبة 4.85% إلى 10.20 دولار أسترالي.
وفي هونج كونج، انخفض سهم“كاثي باسيفيك إيروايز” بنسبة 2.65% إلى 10.18 دولار هونج كونج.
وارتفعت أسعار النفط بوتيرة حادة للغاية تجاوزت 10% اليوم، إثر ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
ويُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط كأحد أكبر التحديات أمام قطاع الطيران، حيث يشكل وقود الطائرات نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل، كما زادت المخاوف من احتمالية تعطل حركة الطيران في المنطقة حال تصاعد النزاع الجيوسياسي.
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