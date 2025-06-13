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تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع ارتفاع أسعار النفط - جريدة البورصة

تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع ارتفاع أسعار النفط - جريدة البورصة

2025-06-13 04:10:16
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسهم شركات الطيران الآسيوية خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود وتعطل الرحلات الجوية.

وانخفض سهم“يابان إيرلاينز” المدرج في بورصة طوكيو بنسبة 3.85% إلى 2791 ينًا.

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كما انخفض سهم“نيبون إيروايز” بنسبة 2.54% إلى 2749.5 ين، فيما تراجع سهم الأسترالية“كانتاس إيروايز” بنسبة 4.85% إلى 10.20 دولار أسترالي.

وفي هونج كونج، انخفض سهم“كاثي باسيفيك إيروايز” بنسبة 2.65% إلى 10.18 دولار هونج كونج.

وارتفعت أسعار النفط بوتيرة حادة للغاية تجاوزت 10% اليوم، إثر ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية.

ويُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط كأحد أكبر التحديات أمام قطاع الطيران، حيث يشكل وقود الطائرات نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل، كما زادت المخاوف من احتمالية تعطل حركة الطيران في المنطقة حال تصاعد النزاع الجيوسياسي.

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