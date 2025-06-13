ارتفاع أسهم شركات الشحن الآسيوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسهم شركات الشحن الآسيوية خلال تعاملات الجمعة، إثر ارتفاع رسوم الشحن مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وصعد سهم الكورية الجنوبية“إتش إم إم” بنسبة 7.6% إلى 24750 وون كوري.

موضوعاتالدولار الأمريكى يرتفع بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران تراجع الروبية الهندية لأدنى مستوياتها فى شهرين تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع ارتفاع أسعار النفط

كما ارتفعت أسهم شركات الشحن الكورية الأخرى، إذ صعد سهم“إس تي إكس جرين لوجيستك” و”بان أوشن” بنسبة 24% و1.55%، فيما انخفض سهم“بانستار إنتربرايز” بنسبة 2.5%.

وتُعد شركات الشحن من القطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في بعض الحالات، خصوصًا عند اضطراب السوق وتزايد أسعار التأمين وتكاليف النقل، ما يعزز من أرباح تلك الشركات على المدى القصير بفعل ارتفاع الطلب على خدماتها وسط التوترات الجيوسياسية.

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