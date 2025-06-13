ارتفاع أسهم شركات الشحن الآسيوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

ارتفاع أسهم شركات الشحن الآسيوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة
وصعد سهم الكورية الجنوبية“إتش إم إم” بنسبة 7.6% إلى 24750 وون كوري.موضوعات متعلقة الدولار الأمريكى يرتفع بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران تراجع الروبية الهندية لأدنى مستوياتها فى شهرين تراجع أسهم شركات الطيران الآسيوية مع ارتفاع أسعار النفط
كما ارتفعت أسهم شركات الشحن الكورية الأخرى، إذ صعد سهم“إس تي إكس جرين لوجيستك” و”بان أوشن” بنسبة 24% و1.55%، فيما انخفض سهم“بانستار إنتربرايز” بنسبة 2.5%.
وتُعد شركات الشحن من القطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في بعض الحالات، خصوصًا عند اضطراب السوق وتزايد أسعار التأمين وتكاليف النقل، ما يعزز من أرباح تلك الشركات على المدى القصير بفعل ارتفاع الطلب على خدماتها وسط التوترات الجيوسياسية.المصدر:
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