الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الاسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الاسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبما يعد اعتداء سافرا على السيادة الإيرانية ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.وجددت دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.
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