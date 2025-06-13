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الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الاسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الاسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2025-06-13 04:03:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبما يعد اعتداء سافرا على السيادة الإيرانية ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.

وجددت دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

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