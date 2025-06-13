غزة: عندما تتحوّل المساعدات الإنسانية إلى فخ مميت!

MENAFN - Swissinfo) هل يشكك أحد في أن أكثر من مليوني شخص في غزة، نصفهم من الأطفال، يعانون؟ لقد حذّر تقرير مستقل من أن سكان القطاع بأكملهم معرضون لخطر المجاعة. تم نشر هذا المحتوى على 13 يونيو 2025 - 07:32 15دقائق

تقدم إيموجين فولكس تقارير من جنيف لصالح هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) وموقع swissinfo .

مقالات أخرى للكاتب (

English en When aid to Gaza turns deadly الأصلي طالع المزيدWhen aid to Gaza turns deadl

وتشير تقارير الواردة من عين المكان إلى أن عمل المستشفيات على حافة الانهيار، والمياه العذبة نادرة، والحصار الكامل المفروض على القطاع منذ شهر مارس حتى الآن لم يسمح بدخول الإمدادات الغذائية والصحية بالكامل.

المزيد المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

اشترك.ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي!

طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأسبوع

ومنذ الهجمات الوحشية التي شنتها حركة حماس الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كان هناك خلاف حول نوع المساعدات التي يجب أن تدخل إلى غزة، ومن الذي يجب أن يوصلها. وقد انتقدت إسرائيل الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين، الأونروا، مشيرة إلى أن الوكالة تتعاون مع حماس، أو أن الأمم المتحدة نفسها لا تستطيع القيام بعملها، أو أن المساعدات الأممية تُسلم مباشرة إلى حماس.

في المقابل، تنفي الأمم المتحدة ذلك، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلًا على تواطؤا الأونروا مع حماس، أو على استيلاء حماس على إمدادات المساعدات الأممية. وتوضح وكالات الإغاثة أن إسرائيل تسيطر على جميع المداخل إلى غزة، لذا يمكنها السماح بدخول الشاحنات المحملة بالإمدادات. كما يمكنها، بما أن قواتها العسكرية موجودة على الأرض في القطاع، تنسيق تسليم آمن مع الأمم المتحدة. وكقوة احتلال، بموجب القانون الدولي، لديها مسؤولية للقيام بذلك.

وسط الادعاءات والادعاءات المضادة، تنتظر إمدادات الأمم المتحدة، من طعام، وحليب أطفال، وأدوية، ومواد تنظيف، وماء أو وقود. وكذلك ينتظر سكان غزة الذين يزدادون يأسًا. وليس من المستغرب أن المشاهد التي تظهر أطفالًا صغارًا يُسحقون في الحشود أثناء محاولتهم الحصول على وعاء من الحساء تثير غضبًا عالميًا. ولتخفيف المعاناة، أعلنت الولايات المتحدة فجأة عن خطة مساعدات جديدة، ممثلة في ما يُسمى“مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)”. التي تُدار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بدعم من شركات أمنية خاصة ومسلحة متجاوزة بذلك دور الأمم المتحدة ووكالاتها.

المزيد المزيد “مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع

تم نشر هذا المحتوى على 23 مايو 2025 ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، بخصخصة المساعدات إلى غزة. وقد عارضت الأمم المتحدة هذه الخطة بشدة.

طالع المزيد“مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطا جدل وعنف

كما نعلم الآن، بدأت مؤسسة GHF العمل وسط جدل وعنف قاتل. فقد أهرقت دماء العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أن أطباءها قد أُرهقوا بسبب عدد الجرحى المصابين بأعيرة نارية. وقد اقر الجيش الإسرائيلي، الذي كان على ما يبدو يتولى تأمين طرق الوصول إلى نقاط توزيع“مؤسسة غزة الإنسانية”، الآن بأنه أطلق النار على أشخاص يشتبه بهم.”.

وإزاء عدم السماح للصحافيين والصحافيات الدوليين بدخول غزة، مما يجعل من الصعب تغطية ما يجري هناك، قررت زميلتنا إيموجين فوكس من سويس إنفو (SWI swissinfo)، في بودكاست“من داخل جنيف”، هذا الأسبوع تسليط الضوء على تحديات تقديم المساعدات في منطقة نزاع، وقد سألت محاوريها أيْن أخطأت مؤسسة غزة الإنسانية في ضوء القانون الدولي الإنساني؟

لهذا السبب قررت التحدث أوّلا إلى شخص يتواجد بانتظام في غزة، وهو غير منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، ولا رابط له حتى بالأمم المتحدة، والمعني بالأمر هنا هو كريس لوكيير، أمين عام منظمة أطباء بلا حدود (MSF) التي تدعم مستشفيين في غزةن بالإضافة إلى ست عيادات ومستشفى ميداني هناك.

ويقول لوكيير:“نحن نقدم الدعم الجراحي، ورعاية المصابين والمصابات، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأمومة والأطفال، والرعاية الصحية الأولية، والتطعيم، وخدمات الصحة النفسية، كما نقوم أيضًا بتوزيع المياه”.

هذا نطاق واسع من الخدمات، نظريًا. أما في الواقع، يقول لوكيير، أن منظمة أطباء بلا حدود، مثل الأمم المتحدة، قد تعرضت خدماتها للإعاقة بسبب الحصار“المحكم” الذي فرضته السلطات الإسرائيلية منذ 3 مارس. وهذا يعني تغير طرق رعاية المرضى؛ حيث تُضَمَّد الجروح بشكل أقل تكرارًا، مما يزيد خطر العدوى. وقال لوكيير إن المنظمة تسير على حبل مشدود للحفاظ على الإمدادات الأساسية فقط لهذه الخدمات.”

المزيد المزيد مؤسسة غزة الإنسانية تبدأ توزيع المساعدات وسط فوضى وسفك للدماء

تم نشر هذا المحتوى على 04 يونيو 2025 تُتهم مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة بعسكرة المساعدات. ويشير شهود عيان إلى حدوث فوضى وإطلاق نار في نقاط توزيع المساعدات.

طالع المزيدمؤسسة غزة الإنسانية تبدأ توزيع المساعدات وسط فوضى وسفك للدما

وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن المشكلة الحقيقية التي تعيق وصول المواد الإغاثية ليست الحصار، بل حقيقة أن المساعدات تذهب إلى حماس. فيرد لوكيير بحذر؛ فهو ذو خبرة كافية ليعرف أن“تحويل المساعدات هو مصدر قلق شائع في مناطق النزاع.” لكنه يصر:“يمكننا ضمان أن الإمدادات الطبية والمساعدات التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود تذهب مباشرة إلى السكان.” ويضيف، إذا كانت إسرائيل لديها حقًا أدلة على حدوث تحويل، فعليها تقديمها.

مسيسة ومسلحة

هذان الوصفان كررهما يان إيغلاند الذي شارك أيضا في حوار بودكاست“من داخل جنيف”. وإيغلاند هو أحد أكثر الخبراء الإنسانيين خبرة وبراغماتية في العالم. وكان مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من عام 2003 إلى 2007، ثم قاد لاحقا فريق العمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا، وهو الآن الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين.

وبالنسبة لإيغلاند“القول إن المساعدات في غزة يتم تحويل وجهتها هي مجرد خرافة”. ويضيف خلال الحوار:“لم تقدم إسرائيل إلى الأمم المتحدة أي دليل يثبت ادعائها”. ويميز إيغلاند ولوكيير بين النهب وتحويل وجهة المساعدات. في العديد من مناطق الأزمات (في الصومال أو سوريا) قامت الجماعات المسلحة باختطاف إمدادات المساعدات، واستخدمتها بشكل رئيسي لصالحها – هذا هو تحويل المساعدات

اما النهب، فهو شيء مختلف: فقد اقتحمت حشود جائعة ويائسة مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في غزة قبل أسبوع أو نحو ذلك. وأخذت أكياس الدقيق. لكن وكالات الإغاثة تصر على أن هذا النوع من الأمور لا يحدث عندما تكون هناك مساعدات كافية. خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، دخلت مئات الشاحنات إلى غزة كل يوم، وتقول الأمم المتحدة إنها قدمت المساعدات بنجاح عبر القطاع، بما في ذلك لأولئك الذين هم ضعفاء جدًا ولا يقدرون على التنقل للبحث عن الإمدادات الغذائية.

فضلا عن ذلك، يشير كل من لوكيير وإيغلاند إلى أن وكالات الإغاثة المعتادة لديها استراتيجيات دقيقة لتجنب كل من النهب وتحويل المساعدات. لكن ما أثار قلق إيغلاند أكثر، في اللحظة التي تم فيها الإعلان عن إنشاء“مؤسسة غزة الإنسانية”، هو عدم إيلاء أي اهتمام للمبادئ الإنسانية الأساسية للحياد وعدم التحيز.

المزيد المزيد المنظمات الإنسانية تحذّر من تفاقم خطر المجاعة في غزة

تم نشر هذا المحتوى على 15 مايو 2025 إنذارت أممية من كارثة إنسانية متصاعدة في غزة بسبب الجوع وانهيار الخدمات الصحية.

طالع المزيدالمنظمات الإنسانية تحذّر من تفاقم خطر المجاعة في غز

“يبدو أن العمل الإنساني قد تم تسييسه وعسكرته والتلاعب به”، قال إيغلاند لبودكاست“من داخل جنيف”، والذي يشرح قائلا:“كان على السكان أن يسيروا لمسافات طويلة عبر الأنقاض للحصول على المساعدات. ثم يكون هناك نوع من المخطط العسكري الذي يقرر من سيحصل عليها، وكيف سيحصلون عليها، وما إذا كانوا سيحصلون عليها.”

النزوح القسري

في الوقت نفسه، أثارت منظمة“ترايل إنترناشيونال”، وهي منظمة غير حكومية تراقب الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مخاوف أخرى. حتى الآن، كانت نقاط توزيع“جي إتش إف” موجودة فقط في الجنوب؛ بينما يبقى الشمال محظورًا على جميع المساعدات. وقد اقترحت إسرائيل أنها تخطط للاستيلاء على 75% من غزة ونقل سكانها إلى منطقة صغيرة خاضعة للإشراف في الجنوب.

وقال فيليب غرانت من“ترايل إنترناشيونال” لبرنامج“من داخل جنيف” إن إجبار الناس على النزوح للحصول على الطعام، يمكن أن يُفسر على أنه دعم لخطة إسرائيل، وبالتالي يمكن أن يجعل“مؤسسة جنيف الإنسانية” متواطئة.

“تقديم المساعدة المادية للخطة الإسرائيلية يمكن أن يُفسر على أنه تواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في النزوح القسري للسكان المدنيين. وهذا سيترتب عليه أولاً وقبل كل شيء إمكانية استخدام الولاية القضائية من طرف أي دولة في العالم تقريبا ضدها”، كما يقول.

ولا ينبغي الاستهانة بكلمات غرانت: في الماضي، جمعت“ترايل” (TRIAL ) معلومات أدت إلى إدانات، بما في ذلك زعيم الحرب الليبيري السابق أليو كوسياه، الذي بعد طلبه اللجوء في سويسرا، حُكم عليه من قبل المحكمة الجنائية السويسرية بالسجن 20 عامًا لارتكابه جرائم حرب. وبينما يؤكد غرانت أن قضية“مؤسسة غزة الإنسانية” لا تزال في مرحلة“قد” حاليًا، فإن“ترايل” تقوم حاليا بمراقبة خطواتها عن كثب

العمل الإنساني“ليس لعب أطفال”

عندما اندلعت أعمال العنف في اليوم الذي بدأت فيه“مؤسسة غزة” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا العمل، شعر عمال الإغاثة ذوو الخبرة بالذعر، لكنهم لم يتفاجأوا. ويعتقد لوكيير من منظمة أطباء بلا حدود أن الكارثة تظهر نقصًا شديدًا في التجربة والخبرة.

“هذا ليس لعب أطفال”، يقول عن عمليات الإغاثة الناجحة.“إنها ليست عملية عسكرية. إنها شيء مختلف يتطلب عقودًا من الخبرة. لذا يؤلمني أن أقول ذلك، لكن لم يكن مفاجئًا رؤية تلك الصور المروعة من الأيام الأولى لعمليات المؤسسة في غزة.”

في هذه الأثناء، قامت هذه المؤسسة المثيرة للجدل، التي كان من الصعب على الصحفيين الوصول إليها، بإنشاء بريد إلكتروني إعلامي مجهول، والذي جاء في إحدى مراسلاته يوم الجمعة (6 يونيو)“تفخر GHF بأنه تم تسليم ما يقرب من 8.5 مليون وجبة حتى الآن – دون حوادث.” وعندما طُلب منهم التوضيح، أرسلت المؤسسة لي بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنه“لم يحدث أي عنف في موقعنا أو بالقرب منه منذ بدء العمليات الأسبوع الماضي.”

و من الصعب التوفيق بين هذا البيان، والتقارير العديدة التي تفيد بأن العشرات من الفلسطينيين قُتلوا على مدى ثلاثة أيام متتالية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تدعم مستشفى قريبًا، إنها استقبلت مصابًا بأعيرة نارية في اليوم الأول من عمليات“مؤسسة غزة الإنسانية” وحده.

ومثلما سبقت الإشارة، لا يُسمح للصحفيين الدوليين بدخول غزة، لذا لا يمكننا نقل ما يجري مباشرة. لكن ليس هناك أي مبررللشك في كلام وكالات الإغاثة الموجودة هناك. وهناك حقيقة واحدة يمكن التمسك بها: المنظمات مثل الأمم المتحدة، أطباء بلا حدود أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها عقود من الخبرة في مواقف صعبة للغاية.

وكما أخبرني إيغلاند، في الماضي، قاومت فرقة العمل الإنسانية في سوريا محاولات كل من قوات المعارضة والحكومة للسيطرة على المساعدات. وفي أفريقيا، أو في اليمن، واصلت وكالات الإغاثة ذات الخبرة تمسكها بمبادئها أيضًا.

لماذا يُفترض أن تكون غزة استثناءً؟ لماذا يجب أن يتم تسليم المساعدات لكيان خاص، وجديد تمامًا لمجرد أن طرفًا واحدًا في الصراع (إسرائيل) يقول إن النظام الحالي للأمم المتحدة لا يعمل؟

يصر إيغلاند على أن وكالات الإغاثة ذات الخبرة دائمًا ما تكون مستعدة للحديث عن كيفية تحسين أدائها.“نحن منفتحون على الحوار. هل يمكن أن نكون أكثر كفاءة؟ هل يمكننا الوصول إلى الناس بشكل أكثر مباشرة؟” لكن لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل عن المبادئ الأساسية للحياد وعدم التحيز، ولهذا السبب، على الأقل في الوقت الحالي، هناك إجماع من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ذات الخبرة في العمل الإنساني على عدم التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد