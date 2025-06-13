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هل علم ترامب مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران؟

هل علم ترامب مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران؟

2025-06-13 01:07:15
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ مسبقا بالضربات الاسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكررا موقفه بأن طهران "لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية"، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وقال ترامب "لا يمكن إيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل في أن نعود الى طاولة المفاوضات. سنرى"، وذلك في إشارة الى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.

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