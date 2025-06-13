هل علم ترامب مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران؟

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هل علم ترامب مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران؟
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ مسبقا بالضربات الاسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكررا موقفه بأن طهران "لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية"، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.
وقال ترامب "لا يمكن إيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل في أن نعود الى طاولة المفاوضات. سنرى"، وذلك في إشارة الى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.
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