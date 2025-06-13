مسؤول إسرائيلي: اغتلنا 10 علماء نوويين بالهجوم على إيران

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مسؤول إسرائيلي: اغتلنا 10 علماء نوويين بالهجوم على إيران
خبرني - نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن أكثر من 10 علماء نوويين اغتيلوا بالهجوم على إيران، مضيفا أن أكثر من 300 هدف ضُرب حتى الآن.
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