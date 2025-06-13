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تعيين سياري رئيسا مؤقتا لهيئة الأركان الإيرانية ووحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني

تعيين سياري رئيسا مؤقتا لهيئة الأركان الإيرانية ووحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني

2025-06-13 01:05:26

خبرني - أكدت وسائل إعلام إيرانية تعيين حبيب الله سياري رئيسا مؤقتا لهيئة الأركان بأمر من المرشد الإيراني بعد اغتيال محمد باقري.

وشغل سياري منصب المساعد المنسق للجيش الإيرني منذ عام 2017.

كمات أكدت المصادر تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري بأمر من المرشد الإيراني، وذلك بعد اغتيال حسين سلامي.

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