هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران مؤقتاً

هيئة الطيران المدني تعلن تعليق حركة الطيران مؤقتاً
عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في تصريح صحفي اليوم إن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
ولفت مستو إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبيناً أنه ستتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
--(بترا)
أس
13/06/2025 07:41:57
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
قمر الفراولة ينير سماء الحدود الشمالية في مشهد نادر حتى عام 2043
"ليلو وستيتش" يتقدم بـــ 773 مليون دولار على "المهمة المستحيلة 8"
مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم
إسرائيل تعزز أمن كبار مسؤوليها
وزارة النفط تنظم مؤتمرين إقليميين في سبتمبر المقبل لدفع التحول الرقمي وتعزيز السلامة
إسرائيل تقصف منشآت نووية وصاروخية في إيران