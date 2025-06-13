مقتل القيادي بالحرس الثوري غلام رشيد وعلماء نوويين بالضربات الإسرائيلية

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مقتل القيادي بالحرس الثوري غلام رشيد وعلماء نوويين بالضربات الإسرائيلية
(MENAFN- Al-Bayan) قتل القيادي البارز في الحرس الثوري غلام علي رشيد وعالمان نوويان كبيران في الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.
وقال التلفزيون "تأكّد استشهاد اللواء غلام علي رشيد" فيما أشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى "استهداف واستشهاد" العالمين النوويين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي.
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