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مقتل القيادي بالحرس الثوري غلام رشيد وعلماء نوويين بالضربات الإسرائيلية

مقتل القيادي بالحرس الثوري غلام رشيد وعلماء نوويين بالضربات الإسرائيلية

2025-06-13 01:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) قتل القيادي البارز في الحرس الثوري غلام علي رشيد وعالمان نوويان كبيران في الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

وقال التلفزيون "تأكّد استشهاد اللواء غلام علي رشيد" فيما أشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى "استهداف واستشهاد" العالمين النوويين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي.

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