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أسعار النفط تقفز بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

أسعار النفط تقفز بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

2025-06-13 01:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) قفزت أسعار النفط بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.

وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12,6% إلى 76,61 دولارا وسعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 12,2% إلى 77,77 دولارا.

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