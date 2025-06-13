المؤشر نيكاي الياباني يتراجع بعد هجمات إسرائيل على إيران

MENAFN - Al-Bayan) انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مما يعكس التحركات في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والنفط وأسواق الأسهم الأخرى على خلفية الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران.

وهبط نيكي 1.5 بالمئة إلى 37584.47 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول "كانت السوق تبيع الأسهم في ظل الحذر من المخاطر الجيوسياسية، ولكن الأخبار لم تسفر عن عمليات بيع مكثفة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات".

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون المُصنعة لمعدات صناعة الرقائق 5.5 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي. كما خسر سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات التصدير مع ارتفاع قيمة الين، إذ انخفض سهما تويوتا موتور ونيسان موتور 2.75 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء ثلاثة مؤشرات.

وارتفعت قطاعات الطاقة مع صعود أسعار النفط، إذ زادت أسهم شركات التنقيب والتكرير 3.6 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي.