فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى 5 دول في الشرق الأوسط

فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى 5 دول في الشرق الأوسط
وقال نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل في الساعات الأولى من 13 يونيو، تأثرت بعض رحلات فلاي دبي. حيث تم تعليق الرحلات إلى عمّان، بيروت، دمشق، إيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات أو تغيير مسارها أو عودتها إلى وجهتها الأصلية.
وأضاف نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم.
ونصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai للاطلاع على آخر المستجدات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
قمر الفراولة ينير سماء الحدود الشمالية في مشهد نادر حتى عام 2043
"ليلو وستيتش" يتقدم بـــ 773 مليون دولار على "المهمة المستحيلة 8"
مفوضية اللاجئين: 122 مليون نازح في العالم
إسرائيل تعزز أمن كبار مسؤوليها
وزارة النفط تنظم مؤتمرين إقليميين في سبتمبر المقبل لدفع التحول الرقمي وتعزيز السلامة
إسرائيل تقصف منشآت نووية وصاروخية في إيران