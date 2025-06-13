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فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى 5 دول في الشرق الأوسط

فلاي دبي تعلّق رحلاتها إلى 5 دول في الشرق الأوسط

2025-06-13 01:01:25
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن متحدث باسم شركة فلاي دبي عن تأثر عدد من رحلاتها الجوية نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل، والذي بدأ في الساعات الأولى من صباح الخميس، 13 يونيو.

وقال نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل في الساعات الأولى من 13 يونيو، تأثرت بعض رحلات فلاي دبي. حيث تم تعليق الرحلات إلى عمّان، بيروت، دمشق، إيران وإسرائيل، كما تم إلغاء عدد من الرحلات أو تغيير مسارها أو عودتها إلى وجهتها الأصلية.

‎وأضاف نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم.

‎ونصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai للاطلاع على آخر المستجدات.

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