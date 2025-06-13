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نتنياهو: الضربات الأولى على إيران كانت ناجحة للغاية

نتنياهو: الضربات الأولى على إيران كانت ناجحة للغاية

2025-06-13 01:01:25
(MENAFN- Al-Bayan) أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالغارات الجوية "الافتتاحية" التي شنّها جيشه على مواقع مختلفة في إيران فجر الجمعة، مؤكدا بأنّها كانت "ناجحة للغاية".

وقال نتانياهو في رسالة مصوّرة "لقد نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة للغاية، وسنحقّق المزيد".

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