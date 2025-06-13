مركز أسبريس للصحة النفسية بالرياض يرحب بانضمام الدكتور نواف يحيى المالكي، استشاري الطب النفسي المرموق

MENAFN - EIN Presswire) ترحب مراكز أسبريس بالدكتور نواف المالكي، استشاري الطب النفسي، في إطار التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطب النفسي في جميع أنحاء المملكة.

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, June 13, 2025 /EINPresswire / -- مركز أسبريس للصحة النفسية بالرياض يرحب بانضمام الدكتور نواف يحيى المالكي، استشاري الطب النفسي المرموقالرياض، المملكة العربية السعودية – 28 مايو 2025يسر مركز أسبريس للصحة النفسية أن يعلن عن انضمام الدكتور نواف يحيى المالكي، أحد أبرز استشاريي الطب النفسي في المملكة العربية السعودية، إلى فريقه متعدد التخصصات من خبراء الصحة النفسية في مدينة الرياض. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزًا لالتزام أسبريس المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطب النفسي المتقدمة وخدمات الصحة النفسية الشاملة للأفراد والعائلات في مختلف أنحاء المملكة.يتمتع الدكتور المالكي بخبرة علمية وعملية واسعة، حيث يشغل حاليًا منصب استشاري الطب النفسي في جامعة الملك سعود الطبية ، وهو حاصل على البورد السعودي في الطب النفسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى زمالة متخصصة في اضطرابات المزاج والقلق من جامعة تورنتو، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال البحث والتعليم النفسي.يركز الدكتور المالكي على الصحة النفسية للبالغين، وسيقدم الرعاية العلاجية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول المريض للفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، لمعالجة مجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك:اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطباضطرابات القلق، بما في ذلك القلق العام، اضطراب الهلع، القلق الاجتماعي، والوسواس القهرياضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرىاضطرابات التكيف وحالات الضغط النفسييعتمد الدكتور المالكي في نهجه العلاجي على أحدث ما توصل إليه الطب النفسي، ويجمع بين التقدم العلمي والتعاطف الإنساني، مما يضمن تقديم رعاية متخصصة تلبي الاحتياجات الفردية لكل مريض.وقال تريفور تورينغتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسبريس:"في أسبريس، نسعى لتقديم رعاية نفسية متكاملة ومحورية في قلب العاصمة الرياض، ويُعد انضمام الدكتور المالكي دليلاً واضحًا على هذا الالتزام. إن سمعته المهنية وقدرته على التواصل الإنساني العميق مع المرضى تجعله إضافة قيّمة لمركزنا."حول مركز أسبريس للصحة النفسية – الرياضيقع مركز أسبريس في ركز الملك عبدالله المالي أحد أكثر الأحياء تميزًا في مدينة الرياض – ويُعد من المرافق المتقدمة التي توفر بيئة خاصة وآمنة لدعم الصحة النفسية للبالغين والعائلات.تشمل خدماتنا:الطب النفسيعلم النفس والعلاج النفسي (فردي، جماعي، علاجات عائلية)يوفر المركز بيئة هادئة وعلاجية تضمن حصول كل مريض على رعاية فعالة تحترم كرامته وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.معلومات التواصلمركز أسبريس للصحة النفسية – الرياض📍 المنصة الأولى، برج B، مركز الملك عبدالله المالي، الرياض، المملكة العربية السعودية📞 الهاتف: +966 11 227 0200📧 البريد الإلكتروني: ...🌐 الموقع الإلكتروني:للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات، يُرجى التواصل مع:محمود ضرارمدير التسويق الإقليمي...

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