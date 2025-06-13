مركز أسبريس للصحة النفسية بالرياض يرحب بانضمام الدكتور نواف يحيى المالكي، استشاري الطب النفسي المرموق

مركز أسبريس للصحة النفسية بالرياض يرحب بانضمام الدكتور نواف يحيى المالكي، استشاري الطب النفسي المرموق
الرياض، المملكة العربية السعودية – 28 مايو 2025
يسر مركز أسبريس للصحة النفسية أن يعلن عن انضمام الدكتور نواف يحيى المالكي، أحد أبرز استشاريي الطب النفسي في المملكة العربية السعودية، إلى فريقه متعدد التخصصات من خبراء الصحة النفسية في مدينة الرياض. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزًا لالتزام أسبريس المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطب النفسي المتقدمة وخدمات الصحة النفسية الشاملة للأفراد والعائلات في مختلف أنحاء المملكة.
يتمتع الدكتور المالكي بخبرة علمية وعملية واسعة، حيث يشغل حاليًا منصب استشاري الطب النفسي في جامعة الملك سعود الطبية ، وهو حاصل على البورد السعودي في الطب النفسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى زمالة متخصصة في اضطرابات المزاج والقلق من جامعة تورنتو، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال البحث والتعليم النفسي.
يركز الدكتور المالكي على الصحة النفسية للبالغين، وسيقدم الرعاية العلاجية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول المريض للفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، لمعالجة مجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك:
اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب
اضطرابات القلق، بما في ذلك القلق العام، اضطراب الهلع، القلق الاجتماعي، والوسواس القهري
اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)
الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرى
اضطرابات التكيف وحالات الضغط النفسي
يعتمد الدكتور المالكي في نهجه العلاجي على أحدث ما توصل إليه الطب النفسي، ويجمع بين التقدم العلمي والتعاطف الإنساني، مما يضمن تقديم رعاية متخصصة تلبي الاحتياجات الفردية لكل مريض.
وقال تريفور تورينغتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسبريس:
"في أسبريس، نسعى لتقديم رعاية نفسية متكاملة ومحورية في قلب العاصمة الرياض، ويُعد انضمام الدكتور المالكي دليلاً واضحًا على هذا الالتزام. إن سمعته المهنية وقدرته على التواصل الإنساني العميق مع المرضى تجعله إضافة قيّمة لمركزنا."
حول مركز أسبريس للصحة النفسية – الرياض
يقع مركز أسبريس في ركز الملك عبدالله المالي أحد أكثر الأحياء تميزًا في مدينة الرياض – ويُعد من المرافق المتقدمة التي توفر بيئة خاصة وآمنة لدعم الصحة النفسية للبالغين والعائلات.
تشمل خدماتنا:
الطب النفسي
علم النفس والعلاج النفسي (فردي، جماعي، علاجات عائلية)
يوفر المركز بيئة هادئة وعلاجية تضمن حصول كل مريض على رعاية فعالة تحترم كرامته وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
معلومات التواصل
مركز أسبريس للصحة النفسية – الرياض
📍 المنصة الأولى، برج B، مركز الملك عبدالله المالي، الرياض، المملكة العربية السعودية
📞 الهاتف: +966 11 227 0200
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للاستفسارات الإعلامية أو طلبات المقابلات، يُرجى التواصل مع:
محمود ضرار
مدير التسويق الإقليمي
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Mahmoud Dirar
Aspris Wellbeing Centre
+966 11 227 0200
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