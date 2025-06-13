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الغارات الإسرائيلية طالت 3 مواقع عسكرية في شمال غرب إيران

الغارات الإسرائيلية طالت 3 مواقع عسكرية في شمال غرب إيران

2025-06-13 12:12:48
(MENAFN- Al-Bayan) ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الغارات التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران طالت خصوصا ثلاثة مواقع عسكرية في شمال غرب البلاد.

وقال التلفزيون "هوجمت ثلاثة مواقع عسكرية في محافظة شرق أذربيجان من جانب الكيان الصهيوني"، وذلك نقلا عن مديرية إدارة الأزمات في المحافظة.

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