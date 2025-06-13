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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتابع من كثب الوضع المقلق في إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتابع من كثب الوضع المقلق في إيران

2025-06-13 12:12:48
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنّ الوكالة "تتابع من كثب الوضع المقلق" في إيران بعدما شنّت إسرائيل فجر الجمعة سلسلة غارات جوية طالت خصوصا منشأة نظنر النووية في وسط إيران.

وقال غروسي في منشور على منصّة إكس إنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع من كثب الوضع المقلق للغاية في إيران. تؤكد الوكالة أنّ موقع نطنز من بين الأهداف المستهدفة"، مضيفا أنّ "الوكالة على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع، كما نتواصل مع مفتّشينا في البلاد".

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