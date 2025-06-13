الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتابع من كثب الوضع المقلق في إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتابع من كثب الوضع المقلق في إيران
وقال غروسي في منشور على منصّة إكس إنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع من كثب الوضع المقلق للغاية في إيران. تؤكد الوكالة أنّ موقع نطنز من بين الأهداف المستهدفة"، مضيفا أنّ "الوكالة على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع، كما نتواصل مع مفتّشينا في البلاد".
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