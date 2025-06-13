إيران تؤكّد حقّها المشروع في الردّ على الهجوم الإسرائيلي

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الرد على هذا العدوان هو الحق القانوني والمشروع لإيران بناء على البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة الى أن القوات المسلحة "لن تردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية بكامل قدراتها".

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