  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تؤكّد حقّها المشروع في الردّ على الهجوم الإسرائيلي

إيران تؤكّد حقّها المشروع في الردّ على الهجوم الإسرائيلي

2025-06-13 12:12:48
(MENAFN- Al-Bayan) شددت إيران الجمعة على "حقها القانوني والمشروع" في الرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مدنا عدة ومنشآت نووية في أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الرد على هذا العدوان هو الحق القانوني والمشروع لإيران بناء على البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة الى أن القوات المسلحة "لن تردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية بكامل قدراتها".

MENAFN13062025000110011019ID1109668988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث