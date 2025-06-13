إعلام إيراني: مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي

إعلام إيراني: مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
عمان 13 حزيران (بترا)- أكدت وكالة تسنيم الإيرانية صباح اليوم الجمعة، مقتل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على إيران.
وكانت أعلنت إسرائيل فجر الجمعة، أنها، شنت ضربة "استباقية" على إيران.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران استهدفت حيًا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وأن هجومًا ثانيًا قد بدأ وأن المعركة مستمرة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق
13/06/2025 05:50:25
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