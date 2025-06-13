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إعلام إيراني: مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي

إعلام إيراني: مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي

2025-06-13 12:07:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أكدت وكالة تسنيم الإيرانية صباح اليوم الجمعة، مقتل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على إيران.
وكانت أعلنت إسرائيل فجر الجمعة، أنها، شنت ضربة "استباقية" على إيران.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران استهدفت حيًا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وأن هجومًا ثانيًا قد بدأ وأن المعركة مستمرة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق
13/06/2025 05:50:25

MENAFN13062025000117011021ID1109668969

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