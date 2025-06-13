وزير الاتصال الحكومي: المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع

وزير الاتصال الحكومي: المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع
عمان 13 حزيران (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع.
وشدد الوزير في بيان صحفي على أن أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.
ودعا وزير الاتصال الحكومي المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.
وحذر المومني من تداول أية مقاطع مصورة مضللة أو معلومات مغلوطة، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
--(بترا)
م ق
13/06/2025 06:12:26
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