وزير الاتصال الحكومي: المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع.

وشدد الوزير في بيان صحفي على أن أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.

ودعا وزير الاتصال الحكومي المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

وحذر المومني من تداول أية مقاطع مصورة مضللة أو معلومات مغلوطة، داعياً الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

--(بترا)

م ق

13/06/2025 06:12:26





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