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إيران: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 شرقي طهران

إيران: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 شرقي طهران

2025-06-13 12:07:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، بمقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة نارمك شرقي طهران جراء الهجوم الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة.
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أكدت صباح اليوم، مقتل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على إيران.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق
13/06/2025 06:44:00

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