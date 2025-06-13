إيران: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 شرقي طهران

إيران: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 شرقي طهران
عمان 13 حزيران (بترا)- أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، بمقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة نارمك شرقي طهران جراء الهجوم الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة.
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أكدت صباح اليوم، مقتل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على إيران.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق
13/06/2025 06:44:00
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