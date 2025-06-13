نتنياهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل

خبرني - القى رئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة متلفزة عقب العملية العسكرية ضد ايران وتاليا ابرز ما جاء فيها : الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية. نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل فلقد بدأنا بعملية "شعب كالأسد". قبل نحو ساعة انطلقت عملية "شعب كالأسد" لإحباط المشروع النووي الإيراني. ستستمر العملية ضد إيران كل الوقت اللازم.

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