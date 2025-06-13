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نتنياهو وكاتس يشرفان على الهجوم من مقر محصن

نتنياهو وكاتس يشرفان على الهجوم من مقر محصن

2025-06-13 12:07:48

خبرني - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يشرفان على الهجوم على إيران من مقر محصن تحت الأرض.

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن قرار شن الهجوم اتخذه نتنياهو وكاتس قبل 3 أيام.

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