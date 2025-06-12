عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة

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عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن الأردن يتابع التطورات الإقليمية عن كثب ويحذر من تبعات التصعيد في المنطقة .
تصريحات المومني جاءت عقب الضربة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف إيرانية فجر الجمعة .
تصريحات المومني جاءت عقب الضربة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف إيرانية فجر الجمعة .
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