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عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة

عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة

2025-06-12 10:07:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن الأردن يتابع التطورات الإقليمية عن كثب ويحذر من تبعات التصعيد في المنطقة .
تصريحات المومني جاءت عقب الضربة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف إيرانية فجر الجمعة .


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