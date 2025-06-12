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كاتس: فرض حالة طوارئ بجميع أنحاء إسرائيل

كاتس: فرض حالة طوارئ بجميع أنحاء إسرائيل

2025-06-12 10:05:28

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه تم فرض حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل وبشكل فوري.

وأضاف كاتس أن قرار إعلان حالة الطوارئ يأتي في أعقاب الهجوم الوقائي الذي نفذته إسرائيل ضد  إيران.

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