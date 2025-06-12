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مصدر عسكري: إسرائيل قصفت حيا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري

مصدر عسكري: إسرائيل قصفت حيا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري

2025-06-12 10:05:28

خبرني - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

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