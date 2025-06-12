إسرائيل تعلن بدء هجوم ثان على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- قالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، إن الهجوم الأول على إيران استهدف مواقع في العاصمة طهران وإن هجومًا ثانيًا قد بدأ وأن المعركة قد تستمر لعدة أسابيع.

من جهته قال التلفزيون الإيراني، اليوم، إن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع نطنز النووي، مشيرًا إلى وقوع عدد من القتلى جراء الهجوم.

وأعلنت السلطات الإيرانية، إيقاف جميع الرحلات في مطار الإمام الخميني في طهران.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتحويل الطيران المدني من مطار تل أبيب إلى مطار لارنكا في قبرص.

كما أفاد مصدر حكومي عراقي بغلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بكافة أنواعه.

--(بترا)

رصد/ف ق

13/06/2025 04:45:17