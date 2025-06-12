إسرائيل تعلن بدء هجوم ثان على إيران

إسرائيل تعلن بدء هجوم ثان على إيران
عمان 13 حزيران (بترا)- قالت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، إن الهجوم الأول على إيران استهدف مواقع في العاصمة طهران وإن هجومًا ثانيًا قد بدأ وأن المعركة قد تستمر لعدة أسابيع.
من جهته قال التلفزيون الإيراني، اليوم، إن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع نطنز النووي، مشيرًا إلى وقوع عدد من القتلى جراء الهجوم.
وأعلنت السلطات الإيرانية، إيقاف جميع الرحلات في مطار الإمام الخميني في طهران.
من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتحويل الطيران المدني من مطار تل أبيب إلى مطار لارنكا في قبرص.
كما أفاد مصدر حكومي عراقي بغلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بكافة أنواعه.
--(بترا)
رصد/ف ق
13/06/2025 04:45:17
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