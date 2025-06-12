انفجارات تهز طهران وإعلان الطوارئ في إسرائيل

انفجارات تهز طهران وإعلان الطوارئ في إسرائيل
دوت انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران فيما أعلنت وسائل إعلام عربية ودولية ان إسرائيل تشن هجوما على إيران.
وبالتزامن دوت صافرات الانذار في أنحاء إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة الطوارئ .
وقال الوزير يسرائيل كاتس ان قراره هذا يأتي في أعقاب "هجوم وقائي" نفذته إسرائيل ضد إيران.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية انه بناء على اعلان حالة الطوارئ فقد تم منع التجمعات وتعليق الدراسة في جميع المراحل.
وأكد الجيش الإسرائيلي ان قواته الجوية تنفذ هجمات ضد إيران.
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