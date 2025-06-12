  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انفجارات تهز طهران وإعلان الطوارئ في إسرائيل

انفجارات تهز طهران وإعلان الطوارئ في إسرائيل

2025-06-12 09:05:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

دوت انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران فيما أعلنت وسائل إعلام عربية ودولية ان إسرائيل تشن هجوما على إيران.

وبالتزامن دوت صافرات الانذار في أنحاء إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة الطوارئ .

وقال الوزير يسرائيل كاتس ان قراره هذا يأتي في أعقاب "هجوم وقائي" نفذته إسرائيل ضد إيران.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية انه بناء على اعلان حالة الطوارئ فقد تم منع التجمعات وتعليق الدراسة في جميع المراحل.

وأكد الجيش الإسرائيلي ان قواته الجوية تنفذ هجمات ضد إيران.

MENAFN12062025000130011022ID1109668675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث