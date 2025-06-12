انفجارات تهز طهران وإعلان الطوارئ في إسرائيل

دوت انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران فيما أعلنت وسائل إعلام عربية ودولية ان إسرائيل تشن هجوما على إيران.

وبالتزامن دوت صافرات الانذار في أنحاء إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة الطوارئ .

وقال الوزير يسرائيل كاتس ان قراره هذا يأتي في أعقاب "هجوم وقائي" نفذته إسرائيل ضد إيران.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية انه بناء على اعلان حالة الطوارئ فقد تم منع التجمعات وتعليق الدراسة في جميع المراحل.

وأكد الجيش الإسرائيلي ان قواته الجوية تنفذ هجمات ضد إيران.