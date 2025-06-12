إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران

إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران
عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، أنها، شنت ضربة "استباقية" على إيران.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران تستهدف حيًا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.
وانتشرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لدوي انفجارات في العاصمة طهران متبوعة بصفارات إنذار.
--(يترا)
م ق
13/06/2025 03:56:54
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