  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران

إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران

2025-06-12 09:05:09
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، أنها، شنت ضربة "استباقية" على إيران.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران تستهدف حيًا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.
وانتشرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لدوي انفجارات في العاصمة طهران متبوعة بصفارات إنذار.
--(يترا)
م ق
13/06/2025 03:56:54

آخر الأخبار وزير الاتصال الحكومي: الأردن يتابع التطورات الإقليمية عن كثب ويحذر من تبعات التصعيد في المنطقة..(بت إسرائيل تعلن شن هجوم على إي أمين عام وزارة الثقافة: المناسبات الوطنية تمثل حافزًا للمزيد من العطاء الوط روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكرا عجلون الجامعية وتربية جرش تحتفلان بالمناسبات والأعياد الوطن عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN12062025000117011021ID1109668674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث