إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، أنها، شنت ضربة "استباقية" على إيران.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران تستهدف حيًا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وانتشرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لدوي انفجارات في العاصمة طهران متبوعة بصفارات إنذار.

--(يترا)

م ق

13/06/2025 03:56:54





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار وزير الاتصال الحكومي: الأردن يتابع التطورات الإقليمية عن كثب ويحذر من تبعات التصعيد في المنطقة..(بت إسرائيل تعلن شن هجوم على إي أمين عام وزارة الثقافة: المناسبات الوطنية تمثل حافزًا للمزيد من العطاء الوط روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكرا عجلون الجامعية وتربية جرش تحتفلان بالمناسبات والأعياد الوطنعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة