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واشنطن بوست : الضربة الاسرائيلية لايران قد تحدث في اي لحظة

واشنطن بوست : الضربة الاسرائيلية لايران قد تحدث في اي لحظة

2025-06-12 09:05:02

خبرني - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدرت أن إسرائيل قد تضرب إيران في أي لحظة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت إسرائيل بأن واشنطن لن تدعم عسكريًا أي هجمات محتملة على إيران.

وأكدت الصحيفة على لسان مسؤول أمريكي أن وكالات الاستخبارات واصلت تقييمها مؤخرًا بأن إيران لا تتحرك نحو بناء سلاح نووي فعلي.

كما أوردت "واشنطن بوست" أن وزارة الخارجية الأمريكية أنشأت قوة مهام جديدة خاصة بالشرق الأوسط، والتي ستعمل كأداة فعالة في حالة إجلاء جماعي محتمل لموظفي الولايات المتحدة من المنطقة.

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