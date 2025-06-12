واشنطن بوست : الضربة الاسرائيلية لايران قد تحدث في اي لحظة

واشنطن بوست : الضربة الاسرائيلية لايران قد تحدث في اي لحظة
خبرني - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدرت أن إسرائيل قد تضرب إيران في أي لحظة.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت إسرائيل بأن واشنطن لن تدعم عسكريًا أي هجمات محتملة على إيران.
وأكدت الصحيفة على لسان مسؤول أمريكي أن وكالات الاستخبارات واصلت تقييمها مؤخرًا بأن إيران لا تتحرك نحو بناء سلاح نووي فعلي.
كما أوردت "واشنطن بوست" أن وزارة الخارجية الأمريكية أنشأت قوة مهام جديدة خاصة بالشرق الأوسط، والتي ستعمل كأداة فعالة في حالة إجلاء جماعي محتمل لموظفي الولايات المتحدة من المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تولد البسمة ويتجدد الأمل لدى أطفال الدفعة الرابعة القادمة من غزة للعلاج في الأردن
"ليلو وستيتش" يتقدم بـــ 773 مليون دولار على "المهمة المستحيلة 8"
قمر الفراولة ينير سماء الحدود الشمالية في مشهد نادر حتى عام 2043
المبعوث الفرنسي إلى لبنان يلتقي نائبا عن حزب الله
انفجارات في طهران بقصف إسرائيلي عنيف
"الطفل يقرأ".. ثقافة مستدامة تبني جيلاً مؤهلاً