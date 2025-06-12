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انفجارات في طهران بقصف إسرائيلي عنيف

انفجارات في طهران بقصف إسرائيلي عنيف

2025-06-12 09:03:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية تهاجم إيران الآن.
وأفادت تقارير صحفية صادرة من وسائل إعلام في طهران بسماع دوي 6 انفجارات كبيرة في أنحاء العاصمة الإيرانية فجر اليوم الجمعة.
وأوضحت أن أصوات الانفجارات كانت قادمة من شرق طهران، حيث يوجد موقع بارشين العسكري ومواقع لوزارة الدفاع الإيرانية، ومن جهة جنوب غرب العاصمة الإيرانية حيث تتواجد مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأشار ت إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن مصدر هذه الانفجارات، وما إذا كانت إسرائيل قد هاجمت مواقع إيرانية، أو أنها بفعل مضادات دفاعية إيرانية تصدت لهجمات، أو ربما تدريبات غير معلنة تُجرى للتصدي لهجمات.
وبيّنت أنه لا يوجد في طهران منشآت نووية إلا مفاعل طهران للأبحاث وسط العاصمة الإيرانية.

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