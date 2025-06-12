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الجيش الإسرائيلي يعلن حظر التجمعات والتعليم ويغلق البلاد بالكامل

الجيش الإسرائيلي يعلن حظر التجمعات والتعليم ويغلق البلاد بالكامل

2025-06-12 09:03:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب شنّت ما أسماها "ضربة وقائية" ضد إيران. كما أعلن كاتس حالة الاستنفار في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل.
من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إنه "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لإيران، من المتوقع وقوع هجوم بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".
في السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "تغيير إرشادات السلامة المدنية والعامة إلى الأنشطة الأساسية بما يحظر الأنشطة التعليمية والتجمعات والتواجد بأماكن العمل".
وقد أفادت وسائل إعلام عالمية بإغلاق الأجواء في كامل إسرائيل.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهما أن "إسرائيل نفذت هجمات في إيران"، مشددَين على أن الولايات المتحدة "لم تشارك ولم تقدم المساعدة" في هذه الضربات.
وكالات


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