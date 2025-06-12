الجيش الإسرائيلي يعلن حظر التجمعات والتعليم ويغلق البلاد بالكامل

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الجيش الإسرائيلي يعلن حظر التجمعات والتعليم ويغلق البلاد بالكامل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب شنّت ما أسماها "ضربة وقائية" ضد إيران. كما أعلن كاتس حالة الاستنفار في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل.
من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إنه "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لإيران، من المتوقع وقوع هجوم بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".
في السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "تغيير إرشادات السلامة المدنية والعامة إلى الأنشطة الأساسية بما يحظر الأنشطة التعليمية والتجمعات والتواجد بأماكن العمل".
وقد أفادت وسائل إعلام عالمية بإغلاق الأجواء في كامل إسرائيل.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهما أن "إسرائيل نفذت هجمات في إيران"، مشددَين على أن الولايات المتحدة "لم تشارك ولم تقدم المساعدة" في هذه الضربات.
وكالات
من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إنه "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لإيران، من المتوقع وقوع هجوم بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".
في السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "تغيير إرشادات السلامة المدنية والعامة إلى الأنشطة الأساسية بما يحظر الأنشطة التعليمية والتجمعات والتواجد بأماكن العمل".
وقد أفادت وسائل إعلام عالمية بإغلاق الأجواء في كامل إسرائيل.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهما أن "إسرائيل نفذت هجمات في إيران"، مشددَين على أن الولايات المتحدة "لم تشارك ولم تقدم المساعدة" في هذه الضربات.
وكالات
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