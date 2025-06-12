الإمارات الأولى إقليمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

MENAFN - Al-Bayan) ">منال بنت محمد: مبروك لشعبنا ولبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً ضمن ((تقرير الفجوة بين الجنسين)) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، والمركز الأول عالمياً أيضاً في عدد من المؤشرات الفرعية مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان.

وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية مستمرة بفضل دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة ((إكس)): ((نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن ((تقرير الفجوة بين الجنسين)) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، بالإضافة لتقدم الدولة 5 مراتب ضمن التصنيف العام... بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة و((أم الإمارات)) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تستمر مسيرة الإنجازات للمرأة الإماراتية، وفخورون بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن التقرير، مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان... مبروك لشعبنا ومبروك لبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي.

منال بنت محمد: نبارك للإمارات تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن ((تقرير الفجوة بين الجنسين))