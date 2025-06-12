هجوم الكتروني كبير على البنية التحتية للإنترنت يشلّ إسرائيل

هجوم الكتروني كبير على البنية التحتية للإنترنت يشلّ إسرائيل
خبرني - أفادت قناة "أخبار أمنية من الميدان بلا رقابة" العبرية، مساء الخميس، بأن هجوما إلكترونيا شن على البنية التحتية للإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المصدر في تدوينة على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام"، أن الهجوم الإلكتروني أسفر عن انقطاعات في جميع المدن.
كما أشار أيضا إلى أن الهجوم عطل إشارات المرور في إسرائيل.
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