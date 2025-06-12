  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هجوم الكتروني كبير على البنية التحتية للإنترنت يشلّ إسرائيل

هجوم الكتروني كبير على البنية التحتية للإنترنت يشلّ إسرائيل

2025-06-12 08:05:19

خبرني - أفادت قناة "أخبار أمنية من الميدان بلا رقابة" العبرية، مساء الخميس، بأن هجوما إلكترونيا شن على البنية التحتية للإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف المصدر في تدوينة على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام"، أن الهجوم الإلكتروني أسفر عن انقطاعات في جميع المدن.

كما أشار أيضا إلى أن الهجوم عطل إشارات المرور في إسرائيل.

MENAFN12062025000151011027ID1109668632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث